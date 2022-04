¿Se arrepiente? Esto dijo Alfredo Adame sobre su pelea con el abogado de Carlos Trejo

México. Tras hacerse viral la pelea que Alfredo Adame tuvo durante la mañana de este martes en CDMX con el abogado de Ernesto Trejo, ahora opina sobre su pleito.

"No me apena..." , señala Adame luego de haber protagonizado una pelea ante distintos medios de comunicación en la conferencia de prensa donde se encontraba este día por la mañana.

"Ni me apena, ni me acongoja, no me causa ningún problema", revela Alfredo Adame a la periodista Flor Rubio para Fórmula Espectacular, y señala que el problema principal fue que los organizadores de la conferencia le dieron entrada al lugar al abogado de Trejo.

Adame recalca que no se arrpiente de poner nuevamente en entredicho su imagen pública y debido a su temperamento explosivo es que actuó como pudo verse en los videos que circulan en las redes sociales.

"Sí, caí en su trampa, pero, ¿no hubiera sido peor que yo pusiera unos cuates que en cuanto llegara Trejo le pusieran una golpiza?", dice Adame a Flor Rubio, y también que las caídas durante el pleito se debieron "a que estaba estrenando unos zapatos Gucci".

En la conferencia de prensa que Alfredo Adame dio dijo que próximamente contempla participar en dos reality shows, también que está en pláticas para poder llevar a cabo la "pelea del siglo" con Carlos Trejo "El Cazafantasmas".