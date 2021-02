Se burlan de Ignacia Michelson por lucir un cuerpo desproporcionado

México.- Aunque Ignacia Michelson, conocida simplemente como Nacha, fue considerada como una de las invitadas más hermosas, atrevidas y alocadas del reality show Acapulco Shore, de MTV, ahora se ha vuelto blanco de burlas debido a que muchos de sus seguidores aseguran que "ha arruinado su cuerpo".

La bellísima modelo chilena de 27 años de edad compartió algunas fotografías en Instagram recientemente, pero tal parece que no fueron del agrado de sus millones de seguidores, puesto que la atacaron y se burlaron de ella por supuestamente mostrar un cuerpo desproporcionado.

Aunque en su debut de Acapulco Shore, temporada 7, la estrella de la Internet se volvió la favorita de muchos, algunos usuarios de Internet señalan que ha abusado de las cirugías y no se parece ni un poco a la que vieron en el programa que se grabó en Mazatlán, Sinaloa.

Resulta que sus fanáticos aseguran que ahora sus piernas, su cintura y brazos son demasiado delgados y no tienen la proporción adecuada con respecto a sus demás atributos, pues cabe mencionar que cuenta con algunos implantes para aumentar el tamaño de estos y tras bajar de peso se verían mucho más grandes que de costumbre.

La primera fotografía por la que fue muy criticada fue una en donde se le ve posando de espaldas frente a una hermosa postal natural de Tulum, Quintana Roo, México, en la que se le aprecia con un traje de baño negro de dos piezas con un estilo muy a la moda y una pañoleta en la cabeza del mismo color.

De acuerdo a los comentarios que hicieron, sus piernas lucen muy delgadas, incluso, desfiguradas, pero esto último se cree que es por la decisión de la modelo de querer arreglar su fotografía con ediciones, aunque esto no ha sido confirmado, pero tampoco negado.

Después de dicha fotografía llegó otra en la que se le puede ver vistiendo con un atuendo de cuero compuesto por un traje de baño negro, botas altas estilo rockero y un pareo que parece estar hecho de látigos, mientras presumía maquillaje sencillo y una coleta alta y lacia.

Fue en esta fotografía con la que decidió callar todas las críticas y dejar en claro que no le importa ni en lo más mínimo lo que la gente opine de ella, ya que escribe en la publicación: "Amo mis piernas flacas", seguido de un mensaje dedicado para todos aquellos que la critican.

"No pedí tu opinión sobre mi cuerpo yo me siento plenamente feliz, me lo hice a mi manera y como me gusta", explica como acto seguido Naca en la publicación dejando en claro que sí que leyó todos aquellos comentarios que le hicieron sobre su físico y su supuesta desproporción, pero no les tomó tanta importancia.

Para quienes no la recuerden, Ignacia saltó a la fama tras participar en los programas "Resistiré" y "Acapulco Shore", pero fue en este último por el que logró gran reconocimiento en las redes sociales, pues belleza, carisma, personalidad, alocadas aventuras y tan exótico cuerpo fueron lo que hizo que dejara flechados a todos sus seguidores.

Tras ganar una gran popularidad, Celia Lora se contactó con ella para organizar un proyecto a su lado, se trata de una serie de ardientes videos que ofrecen en sus páginas privadas, donde Nacha cobra $10 dólares (alrededor de $400 pesos mexicanos) para mostrar todo el contenido sin censura.