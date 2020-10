Estados Unidos.- El mundo del espectáculo suele ser muy extraño con respecto a relaciones y amistades, ya que hay artistas que prefieren estar alejados de sus colegas de trabajo, mientras otros prefieren estar unidos a ellos. Tal es el caso de Katy Perry quien ha hecho hasta lo imposible para mantenerse en contacto con Lady Gaga y esta última jamás la ha tomado en cuenta.

Es a través de redes sociales como Twitter e Instagram en donde Katy siempre se hace presente entre las publicaciones y comentarios de la excéntrica cantante, siempre mostrando su apoyo en todos y cada uno de sus proyectos, escribiéndole lindos mensajes que siempre terminan por perderse entre los demás y sin ser vistos por Gaga.

Por este motivo la cantante de 'Firework' ha recibido una ola de burlas en Internet, principalmente en Twitter, pero no sólo de los seguidores de Gaga, sino por sus mismos fanáticos, quienes destacan que sólo "pasa vergüenzas" porque la otra nunca le hace caso.

Sin embargo, tras dos años intentándolo, Katy Perry logró ser tomada en cuenta por Lady Gaga, pues la primera citó un tuit de la segunda y esta le dio me gusta, logrando así causar emoción entre los fanáticos de ambas, pero no sólo eso, algunos se burlaron de que ha pasado tanto tiempo y hasta hoy tiene interacción con la cantante.

Se burlan de Katy Perry por jamás ser tomada en cuenta por Lady Gaga. Foto: Twitter

Perry cito el tuit de Gaga en donde la vemos utilizando sus mejores atuendos y los más icónicos de su carrera para invitar a todos a votar, y escribió "¡Voten! Su voz importa. (garrar arriba @ladygaga)" haciendo referencia al signo que utilizan los fanáticos de la cantautora estadounidense.

A este mensaje de la cantante Lady Gaga le dio me gusta y de inmediato los memes y las burlas no dejaron de darse en las redes sociales, donde todos aseguran que cambiará su biografía a "Lady Gaga noticed me x1", una acción común entre los usuarios de Internet que reciben alguna notificación de parte de sus cantantes favoritos.

Al igual que Gaga, Katy se ha esforzado demasiado para invitar a todos a votar y decidir por un futuro mejor para los Estados Unidos, por lo que no ha dejado de compartir en las redes sociales mensajes, fotografías y videos con invitaciones para tomar la boleta, votar y elegir a la mejor opción durante las próximas elecciones presidenciales del país este mes de noviembre.

Katy Perry cita el tuit de Lady Gaga y recibe burlas. Foto: Twitter

Pese a que sigue recuperándose de su primer parto, donde dio a luz a su pequeña Daisy Dove Bloom, hija también del actor Orlando Bloom, la cantante no ha dejado de trabajar, siempre promocionando su nuevo material discográfico "Smile", lanzado a finales del mes de agosto e interactuando con sus fanáticos por las redes sociales.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Katy Perry lanzó algunos videos hechos durante la cuarentena de varias canciones del disco, entre las que se destacan 'Champagne problems' y 'Cry about it later', videos que forman parte de la promoción de "Smile".

Por si fuera poco, ha hecho algunas recopilaciones de algunas de sus mejores canciones a lo largo de su carrera artística, la primera fue el EP titulado "Camp Katy", donde incluyó éxitos como 'California gurls' con Snoop Dogg, 'Waking up in Vegas', 'Walking on air', 'Swish swish' con Nicki Minaj y la reciente 'Tucked'.

Katy Perry ha trabajado duro después de su parto. Foto: Instagram

El pasado 26 de octubre llegó la segunda recopilación, esta se titula "Scorpio SZN" e incluye temas como 'Dark Horse' con Juicy J, 'Cry about it later', 'Ghost' y 'Spiritual', sólo por mencionar algunos. Será sólo cuestión de tiempo para averiguar cuántas recopilaciones ha hecho y si habrá algún video nuevo de su nuevo disco.