Estados Unidos.- Por bastantes años, Kendall Jenner, una de las hermanas menores del clan Kardashian-Jenner, ha sido considerada como todo un ícono de la moda, ya que siempre está innovando su estilo y manteniéndose al tanto de las tendencias, sin embargo, ahora ha lucido un atuendo que no les gustó ni en lo más mínimo a sus millones de seguidores.

Hace algunos minutos su hermana menor, la socialité Kylie Jenner, compartió un par de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde a ambas se les vio posando desde la cochera de la más joven con espectaculares atuendos frente a sus lujosos autos, pero no a muchos les convenció la elección de Kenny.

Aunque Kylie destacó con un body ajustado color café en tacones, una chamarra bomber estilo oversize y lentes naranjas, Kendall, de 25 años, se quedó atrás al utilizar un pantalón de vestir straight, tacones oscuros y una camisa manga larga del mismo color.

Esto no fue para nada del agrado de sus seguidores, pues aseguraron que parecía un look de oficina, por lo que todos comenzaron a hablar sobre trabajo y algunos se cuestionaron cuál sería el trabajo que tendría; entre las respuestas que dieron fueron "trabajo de oficina", "jefa" o de "tienda departamental".

Se burlan de Kendall Jenner en Instagram por lucir un atuendo de "secretaria"

Pese a las críticas y burlas sobre su atuendo, y lo mucho que se quedó atrás de su hermana, quien sí llamó la atención en la foto, según sus seguidores, Kendall ignoró de nueva ocasión todo lo que hablaron sobre ella y compartió que estaba "haciendo juego con su auto".

"Dos hermosas mejores amigas", fue lo que compartió Kylie en la descripción de la fotografía que cuenta con más de dos millones y medio de seguidores, dejando en claro que la relación que tienen va más allá de cualquier incidente que se presente.

Cabe mencionar que el vínculo de estas dos hermanas, hijas de Kris Jenner y el exdeportista Bruce Jenner, ahora conocido como Caitlyn, ha sido muy fuerte desde hace décadas, sin embargo, hubo una pelea que las distanció el año pasado y mantuvo preocupado a todos sus seguidores.

Fue en medio de la pandemia cuando ambas hermanas se retiraron el habla y no se frecuentaron durante un mes completo, situación que preocupó demasiado a su familia, principalmente a la matriarca, Kris Jenner, pues temía por la unión de su familia.

Sin embargo, tiempo más tarde, ambas lograron reconciliarse y dejaron de lado aquel gran escándalo que generó una discusión entre ambas después de situaciones como el atuendo que tomó Kylie de Koutney y que iba a prestar a Kendall o la hermana menor dejando sin viaje a casa a su hermana mayor.

Fue hasta que salió el capítulo en Keeping up with the Kardashians que todo esto se supo, lo que hizo que los seguidores de ambas ataran hilos y teorías y entendieran que no todo estaba bien, aunque no tardaron mucho las hermanas en aclarar la situación y revelar que la pelea había sido desde hace algún tiempo y ya estaban muy bien.