Se burlan de Ninel Conde en Hoy porque ella pagará su boda

Ninel Conde sigue en boca de todos y no por tener un cuerpazo de diez, sino por que está decidida en casarse con su novio Larry Ramos dejando en claro que a pesar de que se dicen muchas cosas sobre el galán entre ellas que es un supuesto estafador que además no se quiere hacer cargo de un hijo que tiene, ella le dará el sí el próximo miércoles 28 de octubre de acuerdo con el programa Suelta la Sopa.

Pero a pesar de la precipitada boda que tomó a muchos por sorpresa el programa Hoy comentó que la actriz al parecer va a pagar la costosa boda que a pesar de que va a tener muy pocos invitados estará organizada por personas expertas en bodas, por lo que Galilea Montijo, Paul Stanley y Martha Figueroa se burlaron, pues dieron a entender que Ninel Conde pagara su propia boda y no Larry Ramos su prometido.

Además también se ha comentado que Ninel Conde siempre ha querido vivir en Estados Unidos, es por eso que se casara por el civil con Larry Ramos para obtener la ciudadanía americana, por lo que la actriz podría irse a Estados Unidos para comenzar una nueva vida debido a todos los problemas que ha enfrentado.

Algunas de ellas han sido la batalla legal que enfrenta Ninel Conde con su ex Giovanni Medina, quien quiere la custodia de su hijo, pues considera que la artista no es un buen ejemplo para el menor, por lo que se ha convertido en una pelea muy mediática, pero con la ayuda de Larry Ramos, Ninel Conde ha hecho lo mejor que puede ante el pleito que enfrenta.

Y es que como muchos ya saben Ninel Conde asegura que Larry Ramos ha estado en todas sus batallas, por lo que no duda que sea el hombre correcto para su vida a pesar de que sus mismos fans le han advertido sobre las supuestas intenciones que tiene su novio, ella lejos de hacer caso lo ha defendido de todo lo especulado.

Por si fuera poco se dice que Giovanni Medina podría soltar una bomba el día de la boda de Ninel Conde, por lo que podría dejarla muy mal parada ante la pelea que mantiene con ella por la custodia de su hijo, quien tiene muchos meses sin ver a su madre y aunque hace unas semanas se dio a conocer que Ninel Conde tendría una videollamada con el menor, la famosa nunca se presentó.

Sí, y el juez que lleva su caso ya había dado las indicaciones para que se realizara la primera videollamada con su hijo, pero simplemente ella no se conectó por andar divirtiéndose con su novio y celebrando su cumpleaños, dijo la fuente para Tv Notas.

Incluso el día que Ninel Conde festejaba su cumpleaños, muchos la tacharon de ser una madre desinteresada que no se preocupaba de pelear del todo por su hijo a quien no miraba en meses, por lo que fue cuestionada, pero lejos de defenderse ella decidió festejar su cumpleaños.

Recordemos que Ninel Conde no solo ha sido cuestionada por su nuevo romance, sino por las relaciones que ha tenido en el pasado, las cuales no han salido del todo bien, ya que siempre termina en problemas con ellos, por lo que no podría ser la excepción que le suceda lo mismo con Larry Ramos.

Cabe mencionar que Ninel Conde solo ha compartido indirectas sobre todo lo que se dice de su galán, pero no ha querido hablar abiertamente sobre Larry Ramos, ya que no lo quiere meter en más escándalos de los que ya está metido desde que se dio a conocer quien era su nuevo novio.