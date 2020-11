Se cancela el icónico Youtube Rewind por la pandemia mundial

Estados Unidos.- YouTube entristeció a todos sus usuarios y consumidores de contenido al revelar a través de un comunicado que este año no habrá el ya tradicional recuento de los mejores momentos del año en el mundo y el Internet, esto debido a la actual pandemia mundial por coronavirus que sigue aquejando desde aquel diciembre de 2019 en que se dio a conocer que la enfermedad surgió en la ciudad de Wuhan, China.

A través de sus cuentas oficiales la plataforma dio a conocer que este año queda cancelado su icónico YouTube Rewind, en donde reúnen a muchísimos creadores de contenido de todo el mundo para revivir los mejores momentos del año, pero el motivo queda entendido, pues un "descanso de Rewind" es lo necesario para este año que ha sido tan difícil para millones en el mundo.

"Desde 2010, terminamos el año con Rewind: un vistazo a los creadores, videos y tendencias más impactantes del año. Ya sea que te guste, -o sólo recuerdes 2018-. Rewind siempre estuvo destinado a ser una celebración para ti", comienza el comunicado.

"Pero 2020 ha sido diferente. Y no se siente bien continuar como si no lo fuera. Por lo tanto, este año nos tomaremos un descanso de Rewind. Sabemos que gran parte de lo bueno que sucedió en 2020 fue creado por todos ustedes. Han encontrado formas de animar a las personas, ayudarlas a sobrellevar la situación y hacerlas reír. Hiciste un año duro realmente mejor", continúa. "Gracias por hacer una diferencia".

"Es así que este año no podremos saber, de manera oficial, cuáles fueron los videos más vistos de México y el mundo. Tendremos que esperar al siguiente", finalizan en el comunicado. Esto ha hecho entender a muchos usuarios de Internet que el mundo sigue en momentos difíciles, por lo que han aceptado con total respeto la decisión que ha tomado YouTube.

¿De qué trata el YouTube Rewind? La plataforma más famosa de videos destaca a los creadores de contenido más populares del año en curso, así como los videos con más visitas y los artistas con más éxito, es así como inicia la creación de un video de larga duración en el que incluyen de una u otra forma estos elementos, claro, siempre de la manera más creativas.

Esta tradición se ha llevado a cabo desde el 12 de diciembre de 2010, cuando se lanzó en dos partes el YouTube Rewind 2010: Year in Review, la primera logró 1.7 millones y la segunda 5.2 y con cada año que pasa han ido inovando la manera de hacer, siempre cambiando los nombres del título y logrando muchas más vistas en poco tiempo.

Es así como encontramos actualmente los videos del YouTube Rewind desde 2010: YouTube Rewind 2010: Year in Review 1 (12 de diciembre de 2010) (1.7 millones de reproducciones), YouTube Rewind 2011 (20 de diciembre de 2011) (11.3), Rewind YouTube Style 2012 (17 de diciembre de 2012) (190 millones), YouTube Rewind: What Does 2013 Say? (11 de diciembre de 2013) (132 millones), YouTube Rewind: Turn Down for 2014 (9 de diciembre de 2014) (130 millones), YouTube Rewind: Now Watch Me 2015 (9 de diciembre de 2015) (147 millones), Youtube Rewind: The Ultimate 2016 Challenge (7 de diciembre de 2016) (231 millones), Youtube Rewind: The Shape of 2017 (6 de diciembre de 2017) (224 millones), YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind (6 de diciembre de 2018) (177 millones) y YouTube Rewind 2019: For the Record (5 de diciembre de 2019) (59,4 millones).