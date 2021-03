Se complica la salud de Ivonne Montero tras contagiarse de Covid-19

Quién se encuentra preocupada por su salud tras contagiarse de Covid-19 es Ivonne Montero de 46 años de edad y es que al parecer los síntomas se han complicado para la cantante quien es una mujer muy trabajadora.

Hace unos días Ivonne Montero había revelado en redes sociales que se había contagiado de Covid-19 y que por eso permanecía aislada, pero hace apenas unas horas dijo que la tos se había intensificado e incluso que ya tenía daño pulmonar lo que provocó el susto de sus fans.

Les cuento que no ha sido fácil toda esta semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos ya me hicieron una tomografía tengo daño pulmonar y ahorita tengo 39.2 de fiebre, no me siento muy bien que digamos, pero bueno estoy con ánimo, dijo Ivonne Montero en un video.

En el video se puede ver a una Ivonne Montero algo cansada, pero como ella lo mencionó se siente con muchos ánimos y de que pronto pasara dicho mal que la tiene en cama desde hace varios días.

Mientras tanto sus fans comenzaron a animarla y le hicieron saber que es una mujer fuerte pues ha estado en peores batallas, por lo que esta no será la excepción, ya que está tomando los cuidados necesarios.

"Muchísima fuerza Ivonne. Y todavía hay gente que se niega a creer en esto. Te mando mis mejores vibras y mi deseo de que te recuperes pronto. Bendiciones", "Preguntó? Porque no vas a un hospital y te atiendan antes de que empeore el asunto, Dios", le escriben a Ivonne Montero.

Cabe mencionar que Ivonne Montero es una mujer que además de actuar y bailar es considerada una de las más guapas de las redes sociales, pues la artista originaria de la Ciudad de México tiene tremendo cuerpazo.

