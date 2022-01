Se compromete en Mazatlán Raúl Méndez, protagonista de 'El Señor de los Cielos' con actriz española

Por medio de plataformas sociales como Instagram se reveló el romántico y especial momento que vivieron el actor mexicano Raúl Méndez y la española Carmen Muga durante las celebraciones decembrinas. La pareja de histriones compartió con sus seguidores algunas instantáneas de sus vacaciones en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, destino de playa ubicado en el Pacífico mexicano y donde el histrión que es parte de la popular serie El Señor de los Cielos decidió proponer matrimonio a su amada.

Con el mar como testigo, el brillo de la luna y las estrellas el intérprete del personaje de Víctor Casillas 'Chacorta' en la mencionada narcoserie decidió arrodillarse frente a la originaria de Manilva, Málaga, España y declararse su amor así como sus intenciones de volverla su esposa.

Aunque Raúl Méndez Martínez, originario de Coahuila, Torreón, México y de 52 años de edad no compartió grandes detalles de la proposición, pero sí publicó una instantánea el 24 de diciembre en donde se ve fusionado en un amoroso abrazo con la escultural actriz de 30 años de edad. De fondo se contemplan juegos pirotécnicos en el cielo y letras iluminadas de gran tamaño con la que seguramente le pidió matrimonio.

"Feliz navidad para ustedes. Por más abrazos y momentos como este;la vida es una y hay que vivirla al máximo. Gracias @carmenmuga por estar y regalarme la paz que hoy nos acompaña", escribió Raúl quien también ha sido parte de importantes proyectos como la serie Sense8 de Netflix, Enemigo íntimo de Telemundo, entre otros.

Fotografía y mensaje compartida por el actor en su muro de Instagram/ Foto: raulmijomendez

Por su parte Carmen Muga, quien ha actuado en proyectos como La Reina Soy Yo, El Cerro de los Dioses y El Dragón: El Regreso de un Guerrero, fue quien dio más detalles sobre la inolvidable y romántica noche en la que su amado le pidió matrimonio.

"No me puedo creer lo que pasó anoche, siempre había soñado como toda niña como algún día me pedían matrimonio. Lo de ayer (24 de diciembre) fue mil veces mejor de lo que jamás hubiera pensado", es como inició su relato la artista.

Después Carmen explicó que hace casi dos años comenzó su amistad con Raúl, y desde siempre la ha ayudado y apoyado.

"Eso cambió hace tan solo 6 meses que te convertiste en el amor de mi vida, en el futuro padre de mis hijos, en mi compañero de vida. Jamás podré olvidar esa cena en NY donde solo nos habíamos dado un beso en el camino del aeropuerto al departamento, y ¡ya tenías claro que era la mujer de tu vida! Siempre con las ideas tan claras. Te amo con todo mi corazón, me haces cada día la mujer más feliz del universo y ahora vamos a casarnos. Te diría una y mil veces más ¡SI QUIERO! Eres la causalidad de mi felicidad. Gracias por las fotos @aaronmezamx", explicó Carmen en su perfil de Instagram junto a siete instantáneas de ese gran momento y donde presume su sortija y felicidad junto a su ahora prometido con quien tiene apenas meses de relación como novios.

Una de las instantáneas y el detallado mensaje con el que Carmen reveló que se comprometió con el actor/ Foto: Instagram carmenmuga

Aún sin dar más detalles sobre una fecha y ni dónde se llevará a cabo su matrimonio la feliz pareja por lo pronto se encuentra disfrutando de su año nuevo comprometidos y más que enamorados. En meses previos los enamorados estuvieron visitando Mazatlán en plan vacacional.