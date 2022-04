¡Se defendió! Eugenio Derbez responde quiénes son los "verdaderos traidores a la patria"

De la misma manera, el también productor de televisión expresó que jamás en su vida había vivido una "cacería" igual en contra de quienes disienten con algunas políticas del gobierno de AMLO: "Pero no, esperemos que pronto ya pase esta cacería que hay en contra de quien piense diferente, no debería de ser así. Nunca había vivido con esta falta de libertad de expresión", añadió el comediante.

Las declaraciones de Eugenio Derbez fueron alusión a las últimas palabras del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump con respecto a México, pues durante un mitin en Ohio, el empresario declaró que el Gobierno mexicano se había doblegado ante su país luego de la amenaza de elevar los aranceles si no desplegaba más soldados en la frontera.

"Yo nada más estoy tratando de salvar la selva, los traidores a la patria son lo que se doblan ante los que hablan mal de México, esos son los verdaderos traidores a la patria", aseveró el actor de No se aceptan devoluciones.

Gilberto Coronel

