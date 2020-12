Se despide Daniella Chávez muy a su estilo de Joselyn Cano

Tras darse a conocer la muerte de Joselyn Cano de 29 años en redes sociales, muchos de sus fans siguen en shock por la triste noticia, en especial sus amigas, una de ellas fue la modelo Daniella Chávez, con quien la fallecida modelo de Anaheim, California convivió en el pasado causando sensación entre sus fans.

En redes sociales Daniella Chávez de 35 años de edad y originaria de Chile, compartió un video donde se le ve a lado de Joselyn Cano, y le dedica unas bellas palabras para despedirse de ella, pues al parecer ambas chicas entablaron una bella amistad, es por eso que la rubia lanzó sus condolencias en redes sociales a todos sus seres queridos.

Descansa en Paz Muñeca! @joselyncano la vida es muy corta.. sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y se feliz con quien te importa!, le escribió la modelo Daniella Chávez a Joselyn Cano en un video donde se les ve a las dos chicas posando frente al espejo donde sus figuras dan mucho de que hablar por lo bien que se ven sus curvas.

Por si fuera poco Daniella Chávez decidió desactivar los comentarios de su publicación, pues al parecer no quería ofensas relacionadas con la muerte de Joselyn Cano, pues al parecer muchos haters ofendieron a la guapa modelo californiana, ya que la consideraron una mujer vanidosa que solo quería estar cambiando su cuerpo con el bisturí.

Para quienes no conocen del todo a Daniella Chávez es considerada una de las mujeres más bellas de Instagram debido al cuerpazo que se carga, ya que su larga cabellera rubia, además del tremendo cuerpazo que se carga la hacen convertirse en una fantasía muy deseada por internautas, ya que es monumento de mujer.

Regresando con la modelo Joselyn Cano, considerada la Kim Kardashian mexicana para muchos, logró tener fama mundial en redes sociales debido a las publicaciones que lanzaba en Instagram la guapa mujer, quien tenía millones de seguidores en Instagram, pues siempre desataba la locura.

Aunque a muchos les gustaba la publicación de Joselyn Cano, otros aseguraban que la modelo estaba totalmente operada, pero ella siempre demostró que su figura era a base de puro ejercicio, pues siempre trató de llevar una vida fitness para que sus seguidores se motivaran a cambiar su estilo de vida.

Supuestamente la muerte de Joselyn Cano, se debió a las complicaciones de una cirugía de levantamiento de glúteos en Colombia, donde según sufrió un paro respiratorio, causándole la muerte a la guapa mujer, quien era considerada una bomba de belleza en Instagram.

"Tenia todo belleza, en su plenitud, éxito, pero le faltaba lo primordial cerebro y amor propio no era feliz con su escultural cuerpo ella quería más y más","Moraleja quiérete como eres y si no has deporte, pero..... No cirugía eres tal como eres bello o bella si te aceptas como eres", fueron algunos comentarios que recibió Joselyn Cano.

Joselyn Cano también fue considerada una mujer muy sencilla a pesar del lujo que derrochaba en redes, basta con ver los mensajes que compartía donde dejaba en claro que estaba orgullosa de tener raíces mexicanas pues sus padres son de Jalisco y Durango, por lo que en varias ocasiones expresó el cariño que sentía por sus raíces.

Cabe mencionar que Joselyn Cano tenía su propia sitio web, donde compartía contenido exclusivo de su figura de una manera muy intensa, pues las curvas que se cargaba eran demasiado coquetas, por lo que sus fans se volvían locos por ella.