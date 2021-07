Se despide Eugenio Derbez de Sammy Pérez con emotivo mensaje para siempre

Eugenio Derbez de 59 años de edad de inmediato reaccionó al triste fallecimiento de Sammy Pérez de 65, quien murió debido a las complicaciones de Covid-19.

Fue por medio de sus redes sociales donde el actor mexicano compartió un mensaje lleno de luz, pero también de tristeza por la partida de Sammy Pérez con quien trabajó varios años en sus programas cómicos como XHDRBZ.

Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su gran carisma. Él nos enseñó que se puede estar siempre contento sin importar nada; que se puede cantar y bailar sin motivo alguno; nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión, dice parte del mensaje de Eugenio Derbez.

A pesar de que Eugenio Derbez vive en Estados Unidos, siempre estuvo al pendiente de la salud de Sammy Pérez con quien formó un gran vínculo de amistad.

Como era de esperarse varios famosos e internautas reaccionaron a la muerte del comediante quien era muy conocido en la pantalla chica, pues siempre tenía una sonrisa.

"Ahora quien cantará El amor el amor, no deja de ser", "Siempre me acuerdo de su canción: El amor, el amor.. no deja de ser.. el amor, el amor", "Descanse en Paz Sammy,gracias a ti lo conocimos y se quedará en la memoria de muchísimas personas", dicen los mensajes de condolencia.

Cabe mencionar que Sammy Pérez ya habría sufrido una lesión renal ante su lucha contra el Covid-19 cuando estaba internado, pero un infarto le arrebató la vida.