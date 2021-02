Se destapa: Kim Kardashian descubre sus curvas en una nueva foto

Kim Kardashian dejó a todos con la boca abierta al destapar sus curvas para la promoción de su propia marca de ropa, en una de sus fotos más atrevidas hasta la fecha.

La socialité y empresaria Kim Kardashian generó un gran revuelo en sus redes sociales, al posar para una nueva foto para ‘Skims’, la marca de ropa por la que ha subido fotos cada vez más sensuales a su cuenta de Instagram.

Con unas medias muy ajustadas, la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ hizo creer a todos que no llevaba nada de ropa, una estrategia muy bien pensada usando la ilusión óptica para vender las prendas de la marca.

Kim Kardashian se convirtió desde el reality show en una de las celebridades más grandes del planeta, y además de las marcas que ha lanzado y su incursión en el modelaje y otros trabajos, son sus curvas lo que más han llamado la atención de la socialité.

A pesar de que ‘Keeping Up With The Kardashians’ llega este año a su fin, la millonaria fortuna que ha conseguido y sus empresas tienen la espalda de la ex esposa de Kanye West más que cuidada, y es notorio que la mayor del clan Kardashian-Jenner está muy interesada en sacar adelante los artículos que vende.

Por eso no es de extrañar que Kim Kardashian recurra a medidas extremas para promocionar ‘Skims’, que se ha vuelto en un gran éxito comercial por su calidad y sus diseños que ayudan a formar la figura de quien los usa.

Ahora, la empresaria sacó a la venta unas medias color ‘nude’, y para darlas a conocer, utilizó unas que son exactamente del mismo tono que su piel, haciendo creer a sus millones de seguidores que se encontraba totalmente desnuda para esta foto.

Sentada de perfil con las piernas flexionadas, Kim Kardashian cubrió sus atributos usando solamente sus manos con los brazos cruzados, mientras que sus piernas quedaron al total descubierto y sin ninguna otra prenda. O al menos hizo creer eso, pues los fanáticos tuvieron que echar un doble vistazo para darse cuenta de que sí estaba vestida, al menos de la cintura hacia abajo.

Su cabello lo dejo suelto en unas ondas muy naturales y relajadas, con una melena muy voluminosa de ensueño, mientras que su rostro, como es común en ella, lleva un maquillaje muy cargado usando colores neutros para destacar aún más sus bellas facciones con sombras y contornos, productos probablemente sean de su marca de maquillaje, ‘KKW Beauty’, o los de su hermana Kylie Jenner, ‘Kylie Cosmetics’.

Kim Kardashian disfruta de soltería

La foto que recientemente subió Kim Kardashian a Instagram generó variadas reacciones a sus fans, casi todas positivas, quienes alabaron el buen aspecto físico de la hija de Kris Jenner y Rob Kardashian.

“De ensueño”, “Hermosa”, “Perfecta”, “Reina”, son los adjetivos que la mayoría usó para describir a la empresaria en su look ‘al desnudo’.

Incluso hay quienes no dejan pasar la oportunidad de recordar que Kanye West se perdió de toda esa belleza, esto debido a que la pareja acaba de confirmar su divorcio, tras meses de especulaciones por una separación.

“Vaya que lo has superado rápido”, “Si la expresión ‘estoy soltera de nuevo’ fuera una persona”, se lee también entre los comentarios de la foto de la socialité y empresaria.