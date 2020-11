Se disputan el titulo en traje de baño Natalia Téllez y Belinda

Natalia Téllez de 34 años de edad no se deja opacar por nadie, ni siquiera por Belinda quien es considerada la más guapa de las redes sociales, en especial cuando sale en traje de baño, es por eso que la co-conductora de ¿Quién es la Máscara?, le hizo saber a la cantante que ella tiene mucho mejor cuerpo cuando se pone su outfit playero.

Si echamos un vistazo a las redes sociales de Natalia Téllez, la podemos ver en traje de baño muy coqueta y posando como una verdadera modelo, pues los inicios de la presentadora fueron en ese mundo, por lo que le deja bien claro a Belinda que ella no le tiene que enseñar nada cuando se trata de posar en traje de baño.

Y es que Natalia Téllez siempre ha tenido una figura fitness desde que la conocemos en el mundo del espectáculo, por lo que casi siempre nos deja impactados por la belleza que derrocha, desde vestidos de campo muy coquetos, hasta trajes de baño de todo tipo, tanto de una pieza como por separado, la animadora siempre sabe desatar la locura entre sus millones de fans.

Otra de las cosas que tienen en común Natalia Téllez y Belinda es que muchos internautas las consideraban mujeres rígidas y soberbias, pero con el tiempo se han dado cuenta de que son muy reales en todo lo que hacen demostrando lo contrario, pues en algunas entrevistas o programas se han mostrado como mujeres frágiles que desean hacer las cosas bien no para ganas fama, sino para estar bien con ellas mismas.

Me encanta escribir canciones, me siento muy cómoda en el estudio, me siento muy bien dirigiendo me encanta estar atrás de las cámaras y cuando he dirigido mis videos me encanta, mis proyectos y eso es donde más cómoda me siento y también donde más feliz soy, es ayudando, dijo Belinda cuando le preguntaron en donde es cien por ciento real.