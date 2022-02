"Se enojó con las personas equivocadas", vocalistas de Banda MS sobre el insulto de Natanael Cano

Ante la controversia, el creador de los "corridos tumbados" se disculpó con Banda MS a través de un video que publicó en redes sociales, asegurando que no fue abucheado. "Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no, una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo".

Personas encargadas de la producción y logística de aquel concierto, les dijeron a los músicos sinaloenses que debían estar a la de ya en el escenario. "Nosotros dijimos: 'pero el morro está cantando', (y nos comentaron) 'no, ustedes tienen que estar ya'".

Por su parte Alán Ramírez , explicó el por qué ellos ya estaban en el escenario mientras Natanael Cano seguía cantando. "Lo que pasa es que él estaba tan entregado haciendo su show, que no se dio cuenta cuando el tiempo se terminó, se volteó al escenario y sus músicos ya no estaban".

No tengo la autoridad de hablar de él porque no lo conozco, simplemente a lo mejor tuvo un mal momento y se desquitó con quien menos debía hacerlo.

"Tuvo una mala reacción, creo que se enojó con las personas equivocadas, no podría hablar de él porque no lo conozco para empezar", expresó Oswaldo Sílvas en la entrevista para el show de televisión antes mencionado.

Posteriormente, al voltear y ver que su grupo ya no estaba en el lugar, el joven cantante abandonó molesto el escenario, donde ya estaban listos los integrantes de Banda MS para comenzar con su show. Al pasar junto a ellos, Natanael les hizo una señal obscena con el dedo medio de su mano derecha .

Al parecer, Natanael Cano no se percató que su tiempo en el escenario había terminado, por lo que sus músicos fueron retirados.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

