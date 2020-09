¡Se equivocó! Fans de Marlene Favela contra ella; no les gustó su outfit

México.- La actriz Marlene Favela continúa siendo una de las estrellas mexicanas más hermosas y de buen gusto a la hora de vestir, como prueba de ello en repetidas ocasiones ha compartido fotografías en donde luce increíbles outfits con prendas al último grito de la moda, pero esta vez erró con su outfit para darle la bienvenida al Otoño y sus seguidores no se lo dejaron pasar.

La actriz de 43 años ha compartido en Instagram una fotografía en la que luce un atuendo que no fue para nada del agrado de sus fanáticos, por lo que decidieron no quedarse callados y mostrar su descontento con lo que vistió, pues ha sido un completo error para su buen historial de moda.

En la imagen se le aprecia a la famosa con un vestido largo de manga larga en color café hecho en tela tipo piel, este cubierto por completo, desde el cuello hasta los pies y fue complementado con unas botas largas de mismo color estilo gamuza, así como con un bolso negro pequeño.

Con más de veinte mil me gustas y cientos de comentarios, la fotografía recibió bastantes comentarios negativos sobre su atuendo, por lo que le hicieron llegar comentarios para que lo supiera y no volviera a cometer otro gravísimo error.

Que feo vestido! Y ella tan bonita", "Tú eres hermosa, pero el vestido no me gusta", "Q le está pasando?", "Ayyy no horrible", "Que vestido más feo", "Muy feo ese vestido", "No me gusta", "No me gusto ni el vestido ni las botas es cierto ese color se está usando pero ese modelo para nada", fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.