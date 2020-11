Se espera que Wonder Woman 1984 con Gal Gadot salve la taquilla este año

Estados Unidos.- El jueves, la actriz Gal Gadot informó que su tan esperada película de superhéroes, Wonder Woman 1984, se estrenará en los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre y se espera que la película salve la poca taquilla que se recaudó este año.

Es la primera película en los últimos tiempos en optar por un lanzamiento híbrido y el experimento podría allanar el camino para una nueva normalidad en los tiempos posteriores a Covid.

Hace un mes, los creadores de Ishaan Khattar y Khaali Peeli de Ananya Panday habían propuesto lo mismo, pero la asociación de multiplexores de India no estuvo de acuerdo.

También se negaron a reproducir Laxmii de Akshay Kumar, la antología criminal Ludo de Anurag Basu y Chhalaang de Hansal Mehta, que se estrenó en plataformas de transmisión.

La nueva película de Gal Gadot se espera recaude millones de dólares tanto en taquilla como en ganancias de streaming. AFP

Entonces, ¿proyectarán Wonder Woman 1984? “Si también es pay-per-view en India, entonces, técnicamente, la asociación de multiplexores no debería proyectarlo, ya que se han mostrado inflexibles en no lanzar películas indias que se estrenen en la plataforma digital.

Pero es posible que tengan que bajar de su caballo pronto, ya que esto podría ser la norma durante los próximos tres a seis meses debido a la pandemia en curso ”, señala el analista comercial Komal Nahta.

Mientras tanto, las fuentes confirman que la aventura de fantasía de Hollywood tendrá un estreno en cines en India ya que HBO Max está al menos a un año de su lanzamiento aquí.

Gal Gadot siempre fue muy aclamada desde la primera entrega de la heorína de DC. AFP

El estreno digital de Wonder Woman 1984 está actualmente restringido solo a aquellos países que tienen acceso a HBO Max.

Así, tras una racha de más de ocho meses, el sector ferial finalmente tiene motivos para alegrarse.