"¡Se está muriendo!", gritaba Juan José Ulloa con su bebé en brazos

Juan José Ulloa estuvo en el Programa Hoy donde narró el momento más angustiante que ha vivido; el pasado 1 de mayo su hijo Mateo de solo 10 meses estuvo a punto de morir luego de que se atragantara con un poco de comida.

El ex conductor del Programa Hoy contó a detalle lo que sucedió aquel viernes, tanto él como su esposa vivieron momentos desesperantes. "Yo pensé que estaba muerto", comentó con un nudo en la garganta y con lágrimas en sus ojos Juan José Ulloa.

Esto fue terrible, esto fueron muchos minutos que se van como segundos donde intentas todo.

Juan José Ulloa relató que su hijo estaba comiendo, hizo un berrinche y al gritar, la comida le obstruyó la garganta. Primero pensó que era solo el llanto "atorado", pasaron segundos y al ver que el grito no venía de regreso, llegó el miedo. El bebé en segundos pasó de la vida al color azul y del azul al morado.

El conductor de televisión contó que su esposa le dijo cuando ya pasó todo esto, que cuando su hijo estaba acostado con los ojos abiertos, él se estaba despidiendo de ella, sin embargo, Juan José Ulloa cree todo lo contrario.

Yo lo veía y veía su mirada (y me decía): 'aquí estoy, estoy echándole todos los kilos, haz algo, dependo de ti, no puedo toser, no me puedo agachar, tengo 10 meses, haz algo.

Juan José Ulloa comparte su experiencia para ayudar a los demás

Al final de su relato, Juan José Ulloa mandó este mensaje a su hijo Mateo: "le quiero decir por su la vida me desapara de él algun día, me has metido un susto terrible, cabrón, y cuida a tu hermano porque creo que si le pasa a Diego, como es más sensible, no hubiera tenido la fuerza para salir".

Anteriormente en sus redes sociales, el conductor de televisión había contado lo que pasó, incluso compartió un video de su bebé minutos después de este angustioso momento. "Al final fue cosa de Dios, estoy totalmente seguro, convencido de que la verdad fue el puro instinto de hacer algo y el deseo ferviente de que regresara, de que no se me fuera, comenzó a llorar, a respirar y ahorita vivo eternamente agradecido con Dios y la vida de haber podido hacer algo".

También te puede interesar:

Ella es la guapa esposa de Ernesto Laguardia

Raúl Araiza presume a sus guapos hijastros

Andrea Legarreta muestra más a fondo su lujosa casa