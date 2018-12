Se filtra el "pack" del actor Alfredo Adame

Este día circulan en internet unas fotografías del actor Alfredo Adame en las que aparece completamente desnudo. A través de ellas muestra su pene. En entrevista con Flor Rubio para su programa "Fórmula Espectacular", él comenta que Susan Quintana, su expareja, es quien las subió a internet.

Las imágenes en que se muestra el pene del actor Alfredo Adame circulan en algunos portales de contenido pornográfico. Adame señala que Susan lo ha seguido atacando en diferentes medios de comunicación.

Una publicación compartida por Alfredo Adame (@alfredoadameoficial) el 31 de May de 2018 a las 9:56 PDT

Esas fotos me las tomó en mi casa estando yo dormido; también me tomó un video cuando me acababan de operar de mis ojos, sin mi permiso. Las subió a internet."