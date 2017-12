Se filtra video de la supuesta flatulencia de Lucero

Lo que inició como una leyenda urbana poco a poco tomó fuerza. Luego de que Lucero se presentara en el programa "Siempre en Domingo", que conducía el fallecido Raúl Velasco, se le acusó de haberse arrojado una flatulencia en plena transmisión de esta emisión dominical.

Por aquellos años, el momento fue tan popular que varios medios de comunicación impresos hablaron de ese instante del que hasta el día de hoy se desconoce un video que compruebe esta versión.

Feliz y agradecida con todo el corazón de tener en las manos mi tan soñado disco de oro de #enamoradaconbanda ! Gracias a todos quienes lo hicieron posible. #subalecompa Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 1:16 PDT

Fue tanto el alboroto y la atención de este rumor, que el propio Raúl Velasco tuvo que salir a declarar dentro del mismo programa esta afirmación diciendo:

"Ni se agachó, ni se rozó, ni nada, ni hubo ningún ruido extraño", indicó Velasco durante el programa.

Raúl Velasco presentó el video del que surgió el rumor, que hasta la actualidad ha perseguido a la cantante mexicana Lucero.

Lucero muestra como luce su bella hija a sus 12 años

Durante la transmisión en vivo de la sexta edición de los Premios Bandamax, la cantante y actriz Lucero, llamó la atención debido a que asistió acompañada por su hija “Lucerito”.

Desde hace algunos años, la intérprete había mantenido alejada a su primogénita de los reflectores, sin embargo, en la premiación, la adolescente apareció junto a su madre, donde se mostró muy atenta y emocionada.

¡Felicidades @luceromexico! La novia de América es ganadora de la categoría: "Solista Femenina del año". #PremiosBandamax2017 Una publicación compartida de Bandamax (@tvbandamax) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 7:27 PDT

Al terminar el evento, Lucero confesó que sus hijos cuidan al máximo su privacidad y por esa razón no tienen apariciones frente a los medios de comunicación.

Por su parte, los miles de seguidores de la también actriz hicieron referencia al gran parecido que tiene la pequeña con su padre, el cantante Mijares.

La única mujer ganadora de un premio Bandamax 2017 fue Lucero. Se llevó a casa el premio Solista Femenina del Año.

“Qué padre, qué padre, qué padre. Este premio es un sueño como todo este año, empezando por grabar este disco de banda, tengo que agradecer a muchísima gente, a todos los medios que han defendido mi trabajo durante este año sobre todo, al productor de este discazo, y una cantidad de bendiciones: mi equipo de trabajo, evidentemente a mi familia, a mis hijos, a la gente que yo amo, que siempre están apoyándome”.

“Me siento muy agradecida en esta entrega que me parece muy divertida, elegante, todo ha estado maravilloso, me está encantando, me encanta ver a tanta gente joven, gente nueva, que los estoy viendo como niños y teniendo muchos éxitos, felicidades a todos los nominados, a las nominadas en esta categoría, pero la verdad es que estoy súper feliz de llevarme este premio. Muchas gracias al público que me apoya siempre y que me permite seguir haciendo todo lo que me gusta”.

Compartiendo tras bambalinas un rato con el buen amigo gran #julionalvarez y escuchando también el talento de @hansenfloresoficial cantante y compositor, te deseo igualmente mucho éxito! #buenosmomentos Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 9:57 PDT

Cabe recordar que fue en septiembre de 2016, cuando Lucero asistió junto a sus hijos José Manuel y Lucero, a ver el concierto sinfónico de su ex esposo y padre de sus hijos, el cantante Manuel Mijares, celebrado en el Palacio de Bellas.