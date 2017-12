Se filtran supuestas fotos de Alma Cero sin ropa

Supuestos desnudos de la actriz Alma Cero invadieron las redes sociales, colocándola en el ojo del huracán, aunque por la imagen que fue filtrada aún se toma como que los desnudos son supuestos pero en efecto muy provocativos.

Las sugerentes poses de la estrella de televisión son inéditas y fueron filtradas por una mujer llamada Renata García (@7RaaNa ) en Twitter, quien horas después dio de baja la cuenta pero dentro de la publicación del desnudo venía uno de sus comentarios que exhibía claramente a la actriz tvo aparición en el programa "María de todos los Ángeles".

“@Alma_Cero no que no??? Relajada y extraviada, será más bien”, precisó la fémina, quien se burló y buscaba afectar la reputación de Cero, de 42 años, quien ha evitado pronunciarse al respecto hasta el momento aunque las fotos ya están circulando en la red, donde se muestra a la joven mujer recostada y con un atuendo que no cubre nada su intimidad.

Distintos medios nacionales replicaron las imágenes, en las que la actriz aparece ‘como Dios la trajo al mundo’ junto a un hombre en distintas temáticas de lugares y disfraces evidentemente eróticos.

Las supuestas imágenes íntimas de la actriz salieron a la luz luego de que se le relacionó sentimentalmente con el actor Carlos Espejel actualmente, cuya relación se hizo pública en distintos medios nacionales.

Una revista de circulación aseguró que hace unas semanas comenzó un romance con el comediante, pese a que este era casado e incluso puntualizaron que le exigía se divorciara para vivir plenamente su romance.

Alma Cero ignoró la polémica y siguió enfocada en sus proyectos profesionales.

Fran Mariano de origen argentino hizo lo imposible para ser idéntico a su artista preferido Ricky Martin.

El drástico cambio comenzó cuando el joven participó en el programa "Cuestión de peso" donde los concursantes tenían que sacrificarse por llegar a su peso ideal.



Pero la cosa no solamente paraba ahí, sino que el argentino sintió que su rostro no era el indicado con el de su nuevo cuerpo así es que decidió someterse a su primera cirugía plástica.





"Inicie en el 2010, voy por la novena cirugía, sin contar el botox y el metacrilato. La belleza te da un poder que es muy difícil de rechazar. Estás con un aspecto personal no muy agradable y la gente te trata diferente. La cirugía es un camino de ida. No puedes parar", reveló Mariano.

La verdad de la milanesa ( de soja) jajajajajaj Primer Plano pic.twitter.com/jDEcdTT4Cg — Fran (@FranmarianoOK) 28 de octubre de 2017

Las operaciones le dieron seguridad y confianza a Fran por lo que no dudó en que estos continúen, hasta que se sienta completamente satisfecho con los cambios.

La cama no me quiere soltar. Buen dia ��❤ pic.twitter.com/HWzQGN0cI9 — Fran (@FranmarianoOK) 27 de septiembre de 2017

"Me he vuelto a operar la nariz por cuarta vez, me he hecho una liposucción en el trasero y con esa misma grasa me practicaron una lipotrasferencia en los pómulos. Después me despegue el surco nasogeniano de la cara y me lo rellenaron con metacrilato, Al igual que en la frente. Además, me hice un retoque en el mentón por tercera vez. Ya me dicen que me parezco mucho Ricky Martin", explicó muy contento el joven.

Ese no soy yo , dejen de flashearla o voy a pensar que son tarados. Es entrar y mirar . No tienen cerebro loco! pic.twitter.com/sQQpeXRGzx — Fran (@FranmarianoOK) 6 de septiembre de 2017

ELLOS QUIEREN SER IDÉNTICOS A BRAD PITT

No cabe duda que muchos hacen lo imposible para ser idéntico a su artista favorito tal es el caso de los gemelos Matt y Mike Schlepp de Arizona.

Los jóvenes gastaron unos USD 20, 215 en cirugías estéticas para parecerse a su ídolo, el actor Brad Pitt, además son aspirantes a actores y es que cuando tenían 21 años estaban desesperados por tener las facciones del astro de Hollywood.



Los gemelos antes de la operación

Para lograr el sueño y modificar su apariencia los gemelos soportan meses de agonía por los dolorosos procedimientos.

Mike se sometió a una operación de nariz, se puso implantes en la mejilla, mandíbula y barbilla, mientras que su hermano se realizó otro procedimiento una rinoplastia y a un implante de mentón.



Incluso salieron en el famoso programa de televisión "I want a Famous Face" de MTV donde presentaron su caso.

El cambio de los hermanos es soprendente



"Valió la pena. Lo haría diez veces más. Definitivamente me ha ayudado a tener más chicas", reveló Matt a el tabloide Daily Mail.



"Tuve un cambio tan dramático que las novias a las que no había visto por un tiempo no podían creerlo y decían que querían llorar. Si eso no te hace sentir bien, entonces ¿qué?", expreso el gemelo Matt.

La seguridad en ellos aumento

Mientras que Mike comentó: "Nunca estuve tan contento como estoy ahora. Me siento en la cima del mundo con las pequeñas modificaciones. Pasar por las cirugías ahora si no quieres pasar toda la vida sintiéndote mal por la manera en la que te ves".

ELLA QUISO SER ANGELINA JOLIE

IRÁN.- Sahar Tabar, una joven de apenas 19 años cambió por completo su rostro. Todos pensaban que lo había hecho para parecerse a la famosa y talentosa Angelina Jolie pero ella dio una entrevista donde reveló la verdad.

Aunque ahora por sus cambios sus seguidores la comparan con una 'Zombie'.

Sahar es originaria de Irán y ha compartido su transformaciones por medio de su cuenta de Instagram.



Con información Tv Notas

