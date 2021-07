Se filtran tres nuevos trajes que Tom Holland usará como Spider-Man en 'No Way Home'

La nueva película de Spider-Man, titulada ‘No Way Home’ ha tenido a los fans del MCU con los nervios de punta, ante las pocas noticias y adelantos que se han liberado. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Pero cuando nadie lo esperaba, el nuevo traje de Spider-Man, que interpreta Tom Holland, fue filtrado y ha dado la vuelta en las redes sociales.

O mejor dicho, los trajes, pues hasta el momento se han dado a conocer tres diferentes para la nueva cinta, filtrados de la manera menos esperada.

Y es que pese a que cada vez falta menos para el estreno de la película, a finales de este año, Marvel Studios todavía no ha liberado el primer tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, aún ni con todos los riesgos de filtraciones que han tomado lugar.

Pese a que los detalles de la nueva película con Tom Holland han sido cuidados muy celosamente, recientemente algunos de los juguetes oficiales de la película se filtraron en Internet, y con ello los trajes que el actor lucirá en la pantalla grande en esta nueva entrega.

Fue primero la línea de juguetes que la película lanzará en colaboración con Lego lo que salió a la luz, presentando en estos un traje al que se le ha llamado ‘traje integrado’, que al parecer se tratará de una armadura como Iron-Man, con detalles dorados y una araña en el pecho mucho más grande que originalmente.

Junto a ello, los diseños de las figuras de acción del Hombre Araña fueron liberados, con el mismo traje, que aunque los fanáticos notaron las similitudes con otro traje que al final no fue utilizado en entregas pasadas del MCU, señalan que eso no significa que no pueda ser reutilizado para ‘No Way Home’.

Anteriormente, ya se había visto el traje de Spider-Man clásico (hecho de tela y no una armadura), y también se había rumorado la aparición del traje negro de simbionte como el que se pudo ver en la tercera entrega de la saga protagonizada por Tobey Maguire.

Lo anterior se pudo confirmar con otras imágenes que posteriormente fueron filtradas por igual, de otro de los juguetes para promocionar la película, este con detalles de telaraña doradas y con guantes rojos.

Pero las filtraciones no se detuvieron ahí, pues los diseños para la colección de Funko Pop de ‘Spider-Man: No Way Home’ también salieron a la luz.

Con estos, no solamente podemos confirmar nuevamente la aparición de tres trajes distintos, sino que se confirma al igual que Doctor Strange estará involucrado y, por el aspecto de una de las figuras, Peter Parker/Spider-Man adoptará algunos de sus poderes.

