"Se fue antes de tiempo": Lolita Cortés rompe en llanto al recordar la muerte de su madre

Lolita Cortés no pudo evitar romper en llanto en vivo, al recordar la muerte de su amada madre, en compañía de la conductora Talina Fernández.

Un emotivo momento vivió la actriz de teatro Lolita Cortés al recordar cómo fue “el día más triste” de su vida, siendo este el día en que su madre murió. La también cantante no pudo evitar sollozar y llorar al narrar su sentir al ya no estar junto a Dolores Jiménez, quien falleció en noviembre de 2019.

Fue en una sección del programa Sale El Sol, que Lolita Cortés apareció junto a Talina Fernández, en una dinámica en la que la conductora sacaba tarjetas con distintas palabras, mismas a las que la actriz debía relacionar con algo en su vida.

Empezó tranquilamente, cuando al mostrar las tarjetas que decían ‘Mamá’ y ‘Papá’, Lolita Cortés respondió sonriente, al dedicar unas palabras a las dos personas que le dieron la vida.

“Te amo, sé que estás aquí. Todo lo que hice, hago y haré es para ti, te amo", dijo sobre su mamá. "Papá, tú una vez me lo dijiste: 'perdóname, Loli, porque no supe ser un buen padre'. Yo no tengo nada que perdonarte, has sido un gran hombre y hoy estás más presente que nunca”, dijo acerca de su padre.

Las emociones iban creciendo conforme a Talina Fernández le mostraba más palabras, con las que Lolita Cortés se refería amorosamente a sus hijos, hasta que una tarjeta más le hizo romper en llanto.

La ex jueza de ‘La Academia’ no pudo evitar recordar instantáneamente la muerte de su madre al leer ‘El día más triste’ en las manos de la conductora. Al hablar, su voz comenzó a quebrarse de inmediato, y las lágrimas recorrieron sus mejillas mientras hablaba de la gran pena que fue su pérdida hace cerca de año y medio.

“El sábado 23 de noviembre (de 2019) mi mamá no despertó. Tenía tantos planes y cosas que hacer. Yo puedo asegurar que ella no se quería ir, mis hijos también lo pueden jurar. Se fue antes de tiempo, se lo juro”.

“Estoy contigo” y “Dios tiene otros planes”, repetía Talina Fernández a Lolita Cortés, reaccionando inmediatamente y tomando sus manos para dejar que se desahogara.

“Yo sólo quiero ser al menos un 1 o 10% de la mamá que fue, de la abuela, y de la bisabuela que fue”, añadió en llanto.

