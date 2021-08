"Se fue con ella para que le quitara la vida", Miguel Luis "explota" contra la novia de Sammy Pérez

Miguel Luis y Sammy Pérez además de compañeros de trabajo, fueron grandes amigos. El comediante se encuentra triste y consternado por su muerte, pero también lleno de coraje hacia Zuleika Garza, quien fuera la novia y prometida del fallecido actor del programa de "XH Derbez" y de la película "No se aceptan devoluciones". Asegura que ella solo estuvo por interés con su colega.

El actor mexicano Sammy Pérez murió la madrugada del viernes 30 de julio de 2021 a consecuencia de un infarto cardiovascular; el también amigo del comediante Eugenio Derbez, estuvo varios días hospitalizado por complicaciones en su salud a raíz de su contagio de Covid-19.

Mucho se dijo que Zuleika Garza abandonó a Sammy Pérez en su lecho de muerte; cabe mencionar que su relación amorosa fue muy criticada. Usuarios de redes sociales aseguraron que la joven estaba con el actor solamente por interés.

En una entrevista para TVNotas, Miguel Luis, quien trabajó junto a Sammy Pérez por muchos años, hizo fuertes declaraciones sobre Zuleika, "no me gustaba que anduviera con esa muchacha". Asimismo manifestó que la peor decisión de su amigo, fue haberse ido a vivir con su novia a Colima y afortunadamente no llegaron a contraer matrimonio.

No y qué mejor, esa mujer no le servía para nada, nada más se fue con ella a Colima para que le quitara la vida.

Sammy Pérez y Miguel Luis fueron grandes amigos y compañeros de trabajo.

Miguel Luis contó que miró a Sammy por última vez hace tres semanas, "él estaba muy bien, no tenía nada ¿Por qué ella no se fue al hospital, si tenía el mismo problema? Ella también tenía Covid y no le pasó lo que a él".

Por otra parte, el productor de televisión y comediante Eugenio Derbez, aseguró en un encuentro con varios medios de comunicación, que Zuleika Garza abandonó a Sammy Pérez: "la supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego, cuando vio que había que pagar, se desapareció, no sabemos dónde está, pero se desapareció, efectivamente".

Eugenio Derbez ayudó económicamente a Sammy Pérez hasta donde pudo. "Estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él, su familia te lo podrá decir. Yo mismo les pedí que no había necesidad de decir nada ala prensa, pero lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia, estuve con él, no estuve físicamente con él porque no se podía".

