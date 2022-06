"Se fue triste": Fernando del Solar acababa de sufrir la muerte de su padre

México.- Hace apenas dos semanas, el conductor argentino, Fernando del Solar, daba a conocer el triste fallecimiento de su padre, un duro golpe en su vida, y este jueves 30 de junio de 2022, es él quien deja este mundo, dejando un vacío irreparable en el mundo del espectáculo.

El argentino, de 49 años, acudió a sus redes sociales el 12 de junio para despedirse de su padre, utilizando un video de algunos de sus más importantes recuerdos y añadiendo un emotivo mensaje que doblegó a sus colegas de trabajo, seguidores y amigos.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo...", externó con gran sentimiento Fernando del Solar a través de una publicación en su perfil de Instagram, en la que se despide el hombre que le dio la vida y a quien consideró como un ejemplo a seguir.

Fue un duro momento para el conductor argentino, sin embargo, se dedicó a celebrar la vida de su padre y compartir algunos de los momentos más especiales que vivieron juntos, externando lo mucho que lo extrañaba, aunque apenas habían pasado horas desde que se había despedido de él.

Fernando nunca se imaginó que esta sería la última publicación de su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 370 mil seguidores. Más de 600 mil reproducciones generó el video que compartió, en donde muchos lamentaron su pérdida y hoy lamentan su deceso. Usuarios de Internte ahora aseguran que el argentino "se fue triste".

Este jueves 30 de junio, el conductor Fernando del Solar falleció a los 49 años de edad, según confirmaron diferentes medios de comunicación, debido a las complicaciones de salud derivadas del cáncer que padecía desde 2012, el cual lo puso al borde de la muerte en aquel momento y le costó mucho poder salir adelante.

