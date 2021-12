"Se gastó 40 mil pesos en drogas y hoteles", desenmascaran a Tristán, hijo del cantante Yahir

Hace unos meses el joven Tristan Othon Fierro, hijo del cantautor Yahir (quien formó parte de la primera generación de La Academia), dio a conocer que quería ser actor de películas para adultos y para sorpresa de su padre, grabó un video junto al también cantante Axel Martínez, mejor conocido como Axxl Mart, el cual fue publicado en la plataforma OnlyFans.

Baruc Carrillo, ex mánager de Tristán, aseguró en una entrevista para la revista TVyNovelas, que el primogénito de Yahir despilfarró el dinero que ganó con su primer video en OnlyFans. Asegura que con su video íntimo obtuvo una ganancia de 160 mil pesos.

Supuestamente, el joven de 23 años de edad, con el dinero que obtuviera ayudaría a su mamá para que emprendiera un negocio y además, le daría sus honorarios a Baruc Carrillo por ser su representante, sin embargo, mencionó que el dinero lo enloqueció y volvió a sus adicciones: "todo se fue en vicios, se obsesionó con el dinero y este te cambia".

Vi cómo en dos semanas se gastó 40 mil pesos en drogas, alcohol y hoteles con su nueva novia.

Manifestó que Tristán "me vio la cara", invirtió tiempo y esfuerzo en él, le pagó trasladados, hoteles, le consiguió ropa, comida, lo ayudó a relacionarse con artistas "y él no fue agradecido". Además, mencionó haber grabado el segundo video que hizo con Axxl "para que tuviera mejor definición, calidad visual y fuera profesional".

De la impresionante ganancia que obtuvo Tristán Othon con su debut en OnlyFans, "no me dio ni un peso, le creé toda la estrategia para que le sacara lana a su trabajo, porque al principio lo iba a vender por Instagram por lo que fuera y le abrí los ojos".

Anteriormente, el hijo del actor de telenovelas, confesó que desde temprana edad ha consumido marihuana, LSD, cristal y rivotril, que era bisexual y tenía un noviazgo con Axel Martínez. Según Baruc Carrillo, lo de sus preferencias sexuales fue un engaño para poder obtener dinero. "Él nos engañó a todos y hasta tonto fue".

Al parecer le preguntó qué podía hacer para ya no ser vinculado con el mundo gay, "le di la idea de que hiciera fotos y videos tipo tríos con hombres y mujeres, pero él no se dejaba ayudar, es muy explosivo e impulsivo, no se controla, también es noble, sencillo, pero se mete crack y eso es del diablo".

Su ex mánager no quiere volver a saber de él, pues la deslealtad le dolió mucho. Le aconsejó a Tristán internarse de nueva cuenta en un centro de rehabilitación y si le queda dinero, dárselo a su mamá para que se lo administre.

Por su parte Yahir, en una entrevista para "Ventaneando", dejó muy en claro no estar de acuerdo que su hijo se dedique a grabar videos eróticos. "Me siento viviendo en una pesadilla, quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, pero la verdad es que yo no puedo tener un hijo así conmigo, esto no es el mundo que yo le enseñé".