"Se ha convertido en algo arriesgado", Netflix y Apple habrían retirado oferta para biopic de Will Smith

El actor estadounidense Will Smith ha manifestado hacerse responsable por sus acciones en la pasada entrega de los Premios Óscar 2022, y aceptará todas las consecuencias. En días pasados se dio a conocer que unos proyectos que tiene fueron "pausados" y ahora, al parecer, Netflix y Apple retiran su oferta para llevar a cabo su película biográfica.

De acuerdo con The Sun, al cancelar la biopic de Will Smith, Netflix y Apple usarían el presupuesto destinado para este proyecto, para invertirlo en desarrollar nuevas propuestas originales, con nuevos actores afrodescendientes.

Según el diario británico, unas fuentes cercanas a la producción aseguraron que "trabajar con Will se ha convertido en algo arriesgado, ahora planean desarrollar nuevas ideas con otras estrellas familiares como Mike Epps y Michael B. Jordan".

La supuesta cancelación de su biopic, llega luego de Netflix pusiera en "pausa" la producción de la película "Fast and Loose", con Will Smith como su protagonista. "Pero poco después del ataque de Smith a Chris Rock en el escenario de los Óscar, Netflix movió silenciosamente el proyecto a un segundo plano", dio a conocer The Hollywood Reporter.

Asimismo, esta revista cinematográfica estadounidense, publicó que Sony Pictures Entertainment, también puso en pausa un proyecto que tiene con el protagonista de "El príncipe del rap"; se trata de la película "Bad Boys 4".

La cuarta entrega de esta taquillera franquicia, había estado en desarrollo activo y antes de lo ocurrido en los Óscar, el histrión de 53 años de edad y originario de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, había recibido 40 páginas del guion, "ahora habrá una pausa en el trabajo a medida que se desarrollen las cosas".

A fines de marzo, la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas llevó a cabo la 94.ª entrega de los Premios Óscar, en el Teatro Dolby en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En una parte de la ceremonia, cuando el comediante Chris Rock iba a presentar el galardón al mejor documental, hizo una broma sobre la alopecia que padece la actriz Jada Pinkett Smith, algo que no fue de su agrado.

Ante esto, su esposo Will Smith subió al escenario y lo abofeteó. Todos los asistentes a la gala y los televidentes, quedaron anonadados.

Un día después, Will Smith ofreció disculpas a Chris Rock a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales y posteriormente, renunció a la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas.

"Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron desconcertantes, dolorosas e inexcusables, aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada. La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos y amados amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas".

David Rubin, presidente de La Academia, informó que la renuncia de Will Smith fue recibida y aceptad de manera inmediata. "Continuaremos avanzando con nuestro procedimiento disciplinario contra el señor Smith, por la violación de los códigos de conducta de la Academia de cara a la junta directiva estipulada para el 18 de abril".