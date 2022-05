"Se ha notado su falta de cultura", recolectan firmar para sacar a Galilea Montijo de "Netas Divinas"

"Antes que nada quiero agradecer por la bienvenida, me emocionan muchas cosas, la primera es estar al lado de mujeres luchonas, guerreras, mamás, de diferentes sabores, colores y que somos bien trabajadoras, vengo a sumar a que el público se divierta. Tenía muchas ganas de hacer otras cosas, muy contenta, pero muy agradecida".

Más de 2 mil 300 personas han firmado esta petición para que Galilea Montijo salga de "Netas Divinas" . Al final de su escrito, Génesis Meza resaltó, "somos las consumidoras de ese programa y merecemos ser escuchadas. ¡Fuera Galilea de Netas Divinas!". Hasta el momento, la tapatía no ha comentado nada al respecto.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

