¡Se justifica! Remmy Valenzuela reaparece tras dar tremenda golpiza a su primo y a una mujer

México. Luego de que Remmy Valenzuela, cantautor de temas como Mi princesa, originario de Guasave, Sinaloa, México, reapareció públicamente tras acusación de haber agredido físicamente meses atrás a su primo y a la novia de este.

"Todos tenemos errores”, es una de las primeras declaraciones de Remmy tras enfrentar cargos por violencia familiar y reitera que lo que pasó "se salió de control", de acuerdo a información en varios portales de noticias.

Remmy se presentó en Guadalajara, Jalisco, y varios medios de comunicación lo abordaron par cuestionarlo respecto a la situación de violencia que habría protagonizado en su propio rancho.

Remmy fue inculpado de presunto intento de feminicidio y lesiones dolosas, el delito después fue cambiado por violencia intrafamiliar y lesiones, lo cual aseguró Remmy que sólo se trató de algo que se le salió de control.

Además, Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, nombre completo de Remmy, de 30 años de edad, dijo que lo que circuló en noticias fue información que se tergiversó.

“Ese es un asunto familiar, y yo siento que a mi familia siempre la he mantenido oculta, o siempre la he tenido a un margen y han pasado cosas, pero no lo que la gente dice, bueno, no lo que los medios dicen, no lo que se especula”, expresó para Despierta América.

También Remmy destacó que tras "la golpiza" a sus familiares decidió no hacer presentaciones públicas por tranquilidad propia y no por estar prófugo de la justicia, como dijeron muchos.

Al tocar más explícitamente el tema de la golpiza que propinó a los jóvenes a principios de junio (2021), aseguró que lo sucedido con su primo y Katy fue sólo una situación que se le salió de las manos.

“Es la primera vez que se me sale de control algo familiar. Se especulan cosas, han pasado cosas, no todo es verdad, yo tengo mis dudas también de las cosas que han pasado o de las que han dicho."

Además el cantautor sinaloense pidió disculpas a sus seguidores, pues aseguró que “todos tenemos errores, todos tenemos una vida y mi vida privada es mi vida privada”, dijo.

Recordemos que en su momento se dio a conocer que Remmy habría golpeado violentamente a su primo Carlos “N” y a la novia de éste ante un ataque de ira. Los habría amarrado y ella fue la más afectada, puesto que la ató con cables de manos y pies.

En entrevista con Despierta América la joven dijo que sintió que moriría en manos de Remmy, fue llevada al hospital ante lo grave de sus lesiones.

Además dijo que tras haber hecho su denuncia temía por su seguridad, por lo que ella sólo buscaba justicia y no dinero.

Y en el programa El gordo y la flaca dieron a conocer también que Carlos Armando y Katy Aracely otorgaron el perdón a su agresor después de haber recibido supuestamente cinco mil dólares y también llegaron a un acuerdo de confidencialidad.