"Se la acabó": Apio Quijano pone en su lugar a Lolita Cortés tras criticar a Kabah

México.- El pasado sábado 18 de junio se vivió el segundo concierto de La Academia, en su edición 2022, momento en el que muchos fueron testigos de varios momentos muy polémicos, como el enfrentamiento entre Lolita Cortés y Alexander Acha.

Pero esto fue sólo el inicio de momentos muy controversiales dentro del programa, pues Lolita decidió irse con todo en contra de Kabah, una de las más importantes agrupaciones de la música pop en México.

Luego de la presentación de Cesia y Andrés, quienes interpretaron el tema 'Vive', originalmente de Kabah, Lolita dio su crítica y juzgó a la banda alegando que la única que tiene talento es María José.

"Es una canción que le dieron a Kabah, que la única talento ha sido María José... Kabah. Eso es todo", señaló Lolita Cortés, palabras que llegaron hasta uno de los integrantes de la agrupación de pop de gran auge en los años 90.

Fue Apio Quijano quien le respondió a la jueza a través de sus redes sociales, donde dejó en claro que no permitirá ningún tipo de insulto hacia él ni a sus compañeros.

"Me llegó un video de esta mujer, Lola Cortés, criticando a Kabah... Llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años", aseguró el cantante. De la misma manera, desmeritó la carrera de la actriz, llamándola "villana del 92".

"Yo no me voy a meter con tu carrera, porque no hay mucho qué decir; bueno, en realidad, no hay tanto qué decir... una mujer de musicales de los 90, donde desapareciste", agregó. "Respeta el trabajo de sus compañeros. Te conozco, te conozco bien. Déjanos en paz", finalizó.

El video de Apio Quijano ha separado opiniones en las redes sociales, pues muchos estuvieron de su lado y otros aplaudieron los comentarios de Lolita Cortés. Hasta el momento, la artista de teatro musical no se ha pronunciado ante el video respuesta del cantante del 90s Pop Tour.

