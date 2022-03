¡Se le cayó! Ángela Aguilar pierde la falta en pleno concierto (VIDEO)

Incluso, muchos usuarios de Internet aseguraron que la cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar , lo hizo para generar rating y dar de qué hablar, sin embargo, a la jovencita se le ha caracterizado por no estar envuelta en escándalos de ningún tipo y mantenerse enfocada en su carrera de la mejor manera posible.

A pesar de que el público comenzó a aplaudir y darle ánimos para que no se sintiera incómoda ante la situación, hubo muchas personas que consideraron que todo "fue parte del show", lo que externaron en los comentarios del video.

A pesar del bochornoso momento que sufrió en vivo, Ángela Aguilar dejó en claro que es toda una profesional y no paró de cantar, sólo se quedó parada en un espacio pidiendo que le volvieran a poner la prenda, lo cual lo hicieron de inmediato y fue así como logró seguir con la ilusión de la balada en el palenque en el que se presentaba.

Resulta que la cantante estaba interpretando el tema 'Ahí donde me ven' mientras iba camino al escenario y, sin imaginarlo, su vestuario tuvo una mal función que terminó por tumbarle la falda justo en el momento en el que estaba subiendo en la plataforma.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.