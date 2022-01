¡Se le "chispoteó" como a El chavo del 8! Alejandra Guzmán revela que Silvia Pinal padece demencia

La querida actriz, empresaria y productora de televisión Silvia Pinal al parecer tiene demencia, según unas declaraciones que dio su hija, la cantante Alejandra Guzmán en un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, donde habló sobre el estado de salud de la "última diva del cine mexicano", quien en diciembre pasado fue hospitalizada a causa de una arritmia cardiaca e hipotensión; además dio positivo a Covid-19.

Alejandra Guzmán, hija que Silvia Pinal tuvo en su matrimonio con el cantante de rock & roll Enrique Guzmán, manifestó que a pesar de que su progenitora fue dada de alta, permanecería por 10 días aislada en su hogar en la Ciudad de México, "en los que ella puede todavía infectar, estamos muy resguardados".

Asimismo comentó que los médicos tomaron la decisión de sacar a Doña Chivis, una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, "porque es un peligro tenerla ahí, donde podía contagiarse de algo más peligroso".

Entre sus declaraciones, sin querer queriendo, hizo una sorprendente revelación:

Fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va a servir para su demencia, porque a veces estaba sola en el hospital.

Cabe mencionar que tiempo atrás, una revista de espectáculos publicó que la conductora del recordado programa "Mujer, casos de la vida real", padecía Alzheimer. Ante esto su hijo Luis Enrique Guzmán, externó en una entrevista para el programa "Venga la alegría":

"Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad, no es una demencia senil, mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco".

Sin embargo, lo dicho por la "Reina de corazones", confirmaría la demencia de Silvia Pinal.

La matriarca de la Dinastía Pinal fue dada de alta el pasado miércoles y fue trasladada a su lujosa mansión en la colonia del Pedregal, en la CDMX. Su hija mayor, la también actriz Sylvia: "se decidió mejor llevarla a su casa con todos los cuidados, para evitar que se pudiera contagiar de alguna otra cosa en el hospital, mi mamá está súper bien, va a estar muy bien cuidada, todo está bien".