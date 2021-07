"Se le pasaron la copillas  y me tiró un agarrón...": Raúl Sandoval revela acoso de Daniel Bisogno

México. Fuertes revelaciones hace el cantante Raúl Sandoval sobre Daniel Bisogno, quien le habría acosado sexualmente y es en el programa Chisme No Like donde da algunos detalles de lo sucedido y del por qué la amistad entre los dos terminó.

Estabamos en una reunión, se le pasaron las copillas y me hizo una falta de respeto. Me tiró un agarrón de en mis partes con la mano medio escondida", dice el exacadémico.

Y tras lo sucedido pensó en golpearlo, pero no lo hizo porque pensó en su amistad, puesto que lo valoraba mucho porque siempre lo apoyó en su carrera artística, lo invitaba a reuniones y se sentía apreciado por él, pero todo eso cambió y acabó.

Daniel Bisogno, conductor del programa Ventaneando, con Pati Chapoy, tocó indebidamente a Raúl y eso le pareció mal al cantante, pero más mal que no se haya disculpado por lo sucedido.

Raúl Sandoval. Foto de Instagram

Raúl señala que en un principio se pensó que Daniel se había sentido con él porque comenzó a salir con Fran Meric, quien antes fue pareja del periodista y hoy es esposa del cantante, pero no fue ese el motivo del distanciamiento, sino el que revela ahora.

No tengo nada en contra de la comunidad gay, tengo muchos amigos gays y si lo fuera, la última persona en la que me fijaría sería en Bisogno por todo lo que he visto de él como ser humano”, añade Raúl Sandoval.