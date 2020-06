¿Se "le subió" la fama a Jaimico, ex integrante de Los Toys?

Culiacán, Sinaloa.- Recientemente el youtuber Markitos Toys subió un video en su canal explicando por qué Jaimico ya no aparece en su contenido, aseguró que este último cambió radicalmente su actitud.

Los comentarios del metraje están enfocados casi totalmente en expresar gratitud al joven sinaloense, resaltando su "bondad y calidad como ser humano", pero algunos otros contaron experiencias vividas tras conocer al hoy ex integrante de Los Toys.

Tal es el caso de CuliacánMusic Tv, usuario que relató en un comentario cómo conoció a Jaimico y cómo se comportó el popular personaje de redes sociales.

"Me tocó conocer a Jaimico, me lo encontré en la calle y me acerqué para saludarlo, me dejó con la mano estirada", escribió.