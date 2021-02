Estados Unidos.- La súper modelo estadounidense Kendall Jenner hizo una rápida recopilación de fotos en las redes sociales dejando boquiabiertos a sus seguidores con una de las fotografías que estuvo a nada de retar a la censura de Instagram debido a que por poco y muestra su cuerpo al natural.

La hermana de Kourtney, Khloé, Kim Kardashian y Kylie Jenner compartió algunas fotografías entre las que se destacó una imagen posando de espaldas con un mini bikini que no le cubre casi nada, evidenciando el cuerpo de ensueño que tiene y que todos quieren lograr.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cerca de cinco millones de reacciones desató esta fotografía de Kendall, dejando sin respiración a muchos, ya que ha optado por un modelito extra chico en color café de hilo que cubrió poco de su cuerpo, algo que no le importó ni un poco, pues está muy orgullosa del físico que ha logrado a sus 25 años.

Leer más: ¿Cuándo se estrena "Fearless (Taylor's Version)", la regrabación de Taylor Swift?

Los comentarios sobre esta fotografía no se hicieron esperar, sus fanáticos cayeron rendidos a sus pies y hasta su familia hizo mención sobre esto. Kim Kardashian, su hermana del medio, sorprendió al aparecerse entre los comentarios y le escribió: "¡Oh, lo sé! Mejor que yo LOL".

Pero este fue sólo uno de los comentarios que le hicieron, pues hasta colegas de trabajo y otras figuras del medio del entretenimiento se derritieron ante tremenda obra de arte que se les apareció en sus inicios. "Muy bueno", "Veo un trasero lindo", "Eres la más linda", "Wow ese cuerpo, lo necesito", fueron algunos de los demás comentarios.

¡Se le ve todo! Kendall Jenner modela mini bikini que no le cubre casi nada

Tal parece que a Kendall se le hizo costumbre ya causar un gran alboroto en las redes sociales, esto después de aquella fotografía que ha pasado para la historia en la que modela un mini modelo de lencería de su hermana Kim para SKIMS, su propia marca de ropa interior, fajas y algunas otras prendas.

En aquella ocasión, la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians decidió utilizar un modelo en color rojo que levantó las pasiones entre sus seguidores, tanto fue el impacto que en las redes sociales se volvió tendencia a minutos de haber compartido la fotografía, recibiendo bastantes halagos y más de 12 millones y medio de me gustas.

Kendall Jenner anuncia que venderá tequila hecho en México

De manera inesperada, Kendall Jenner anunció que ha trabajado arduamente y anónimamente durante casi cuatro años en su propio tequila, cuyo nombre será "Drink 818", este hecho a mano en Tequila, Jalisco, México, 100% de agave azul y envasado en un cristal especial.

Leer más: ¿Regresa Harley Quinn? Margot Robbie podría tener otro proyecto en puerta para DC

"He estado en un viaje para crear el tequila con el mejor sabor. después de docenas de pruebas de degustación a ciegas, viajes a nuestra destilería, participando en concursos mundiales de cata de forma anónima y ganando ¡Creo que lo hemos logrado! esto es todo lo que hemos estado bebiendo durante el último año y no puedo esperar a que todos los demás pongan sus manos en esto para disfrutarlo tanto como nosotros", escribió la socialité sobre su bebida.

Kendall Jenner venderá tequila 100% de agave hecho en México

Suscríbete aquí a Disney Plus