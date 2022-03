"Se lo quemaron todo", se burlan de Eiza González tras presumir nuevo look

Entre los comentarios que criticaron a Eiza González se pudo leer que el tono que lució al final durante su visita a Londres quedó demasiado disparejo, además, se notó que no colocó ningún tipo de color encima y sólo se quedó con el tono de la decoloración, que suele ser amarillento.

A pesar de que con gran orgullo Eiza presumió su nuevo look , un tono rubio extraclaro, muchos usuarios de Internet notaron y explicaron que le habían hecho un pésimo trabajo en el cabello , presuntamente se lo habrían quemado al hacerle el procedimiento.

México.- En los últimos días la cantante y actriz mexicana Eiza González se volvió tendencia en las redes sociales y acaparó los más importantes titulares de noticias, esto tras hacer un drástico cambio de look que ha dado bastante sobre qué hablar.

Gilberto Coronel Periodista Web

