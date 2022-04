¡Se mantiene positiva! Marta Guzmán muestra cómo ha perdido pelo a causa del cáncer de mama

México. La comunicadora mexicana Marta Guzmán muestra en Instagram cómo ha perdido cabello a causa del cáncer que padece, además dice que se despidió d esu cabellera dedse el pasado 15 de febrero.

Martha Guzmán, originaria de CDMX, de 48 años de edad, dio a conocer en febrero pasado que padecía cáncer de mama y empezaría una lucha para combatirlo con una actitud positiva ante todo, apoyo de su familia, amigos y fe sobre todo.

Pero en diciembre le extirparo un tumor, dio a conocer también, y se sometió desde entonces a quimioterapias para evitar que esta enfermedad vuelva a aparecer, y aunque hizo público que no le atormetaba la idea de perder uno de sus senos, esto no pasó por fortuna.

Foto de Instagram

Guzmán, quien ha participado en programas de Televisa como Matutino Express, ha dicho que al concluir las quimioterapias se someterá a radiaciones y terapias hormonales, para terminar de reponerse.

Pero Martha comenta en Instagram que no ha publicado imágenes de cómo le afectaron las quimioterapias en su pelo, no por pena , sino porque tuvo que asimilar el proceso.

“Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo."

Martha también refiere que cuando comenzó la caída de su pelo, pasaro tres días y ya se encontraba prácticamente calva y comenzó a usar peluca.

"Estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama.

Lo anterior lo escribe Martha Guzmán en Instagram, también pide a todas las mujeres y hombres que estén al pendiente de su salud, puesto que una enfermedad o cáncer puede surgir en el momento menos esperado: "la detención temprana del cáncer es muy importante."