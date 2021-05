"Se me da fácil": Sherlyn está lista para ser mamá por segunda vez; ¿Otra vez por inseminación?

Sherlyn, quien se ha mostrado feliz en su etapa de madre soltera, asegura que pronto podría buscar un segundo embarazo.

La actriz Sherlyn acaparó la atención de los medios hace casi un año, al anunciar su embarazo por medio de inseminación artificial, algo que, pese a las críticas, sigue defendiendo su decisión, pues está contenta y se siente capaz de criar a un bebé sola.

Leer más: Karol G presume que acaba de comprarse el auto más veloz del mundo

Ahora, la actriz respondió si estaría dispuesta a tener un segundo hijo, y si este sería nuevamente por inseminación como su primogénito.

Sherlyn González, de 35 años, está a casi nada de festejar el primer cumpleaños de su bebé, André. En un encuentro con la prensa, la actriz señaló que no puede esperar para que pronto su hijo tenga una hermana o hermano, y que no le interesa el sexo de su segundo bebé.

“Yo creo que muy pronto. Me gusta ser mamá, se me da fácil y creo que si no te aplicas en tener hijos pronto, después le vas dando largas y ya tampoco tengo tanto tiempo para eso”, dijo.