"Se me enchinó el cuero", la despedida de Martín Urieta y Vicente Fernández, antes de ser hospitalizado

El compositor Martín Urieta, actual Presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), habló en un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, sobre el encuentro que tuvo con su entrañable amigo Vicente Fernández en su Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, meses antes de ser hospitalizado, llegando a sentir aquella reunión como una despedida.

Martín Urieta visitó a Don Vicente Fernández en compañía del también cantante Diego Ramón Jiménez Salazar, mejor conocido como "El Cigala". En dicho encuentro, el papá de Alejandro Fernández "El Potrillo", hizo gala de su voz como en sus mejores tiempos.

Contó que durante la comida que tuvieron, "El Charro de Huentitán" se puso de pie y notó que tambaleaba. "Él nos contó que en una ocasión iba caminando por el campo y de repente, la pierna ya no le respondió y se cayó".

El señor Martín Urieta originario de Huetamo, Michoacán, piensa que a consecuencia del Síndrome de Guillián-Barrré que iba avanzando (y en ese momento no sabía que lo tenía), Don Chente se volvió a caer.

El compositor de varias de las canciones que ha interpretado Vicente Fernández como "Acá entre nos" y "Mujeres divinas", tuvo un presentimiento al despedir de su gran amigo: "porque dije, 'no vaya a ser que yo ya me vaya a morir, pensé algo muy raro'".

Cuando Martín Urieta y "El Cigala" ya estaban abordo del vehículo para irse del Rancho Los Tres Potrillos, Don Vicente Fernández desde una terraza se despidió de él:

Me dijo: 'adiós mi compositor predilecto, se me enchino el cuero, porque lo tomé como una despedida, no se para quién, si para mí o para él.