"Se me fue la cara de lado, llegué con parálisis", Alejandra Espinoza habla de su hospitalización

Alejandra Espinoza, conocida conductora de televisión de la cadena Univisión, alarmó a sus miles de seguidores al darse a conocer que fue hospitalizada de emergencia. Surgieron algunos rumores al respecto, se decía que la reina de belleza mexicoamericana había sufrido una parálisis facial y después un derrame cerebral.

Ante la preocupación de sus fans, Alejandra Espinoza compartió en su cuenta de Facebook un video desde la cama del hospital donde permanece desde hace unos días, para explicar lo que pasó: "han sido días de verdad, bien, bien difíciles, de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre".

Contó estar en el hospital como una paciente a quien le dio un derrame cerebral, "primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis".

De repente se me fue la cara de lado, llegué con una parálisis facial aquí al hospital, los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso.

El neurólogo que atiende a la conductora de televisión, pensó que tenía esclerosis múltiple. Alejandra Espinoza agradeció a Dios porque no padece nada de lo antes mencionado. "No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver, estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho".

La también actriz de telenovelas compartió una feliz noticia, fue dada de alta para continuar su recuperación en casa, expresando su felicidad por ver a su hijo Matteo.

Asimismo Alejandra Espinoza le dijo a sus seguidores, que cuando esté más tranquila en su hogar, les compartirá más detalles de su enfermedad.

