"Se me hace muy agresivo", Mario Bezares niega haberse burlado de la muerte de Paco Stanley (VIDEO)

Hace unos días, se viralizó un video en TikTok en el cual Ricardo Pérez y Slobotzky, del programa "La Cotorrisa", acompañados de Alex Montiel y de otra persona, supuestamente se burlaron del asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, ocurrido hace más de 20 años.

Los influencers, antes mencionados, grabaron un mini sketch en el restaurante "El Charco de las Ranas" en la Ciudad de México, lugar donde ocurrió el homicidio de Paco Stanley, quien fue una de las personalidades más distinguidas de la televisión mexicana. En el video, Ricardo Pérez dice: "oigan, voy al baño", a lo que sus amigos le responden que ellos también van.

Muchos usuarios de redes sociales criticaron a los integrantes de "La Cotorrisa", por aparentemente mofarse de la muerte de Paco Stanley, ya que, "voy al baño", es lo que habría dicho Mario Bezares momentos antes del brutal asesinato. Recordemos que el conductor de televisión, conocido como "Mayito", fue uno de los sospechosos de este homicidio.

Mientras Mario Bezares estaba en el baño, a las afueras de "El Charco de las Ranas", Paco Stanley fue asesinado a balazos, mientras estaba abordo de una camioneta.

Mario Bezares recreó el sketch de "La Cotorrisa", solo que en vez de "El Charco de las Ranas", lo hizo en un restaurante en Monterrey, Nuevo León, llamado "Rey del cabrito". En el video que publicó en su cuenta de Instagram dice, "familia, voy al baño". Ante esto, sus familiares le dicen que lo acompañan. "Ni en mi familia me respetan", agregó.

Al igual que los integrantes de "La Cotorrisa", Mario Bezares fue severamente criticado por burlarse, al parecer, de la muerte de Paco Stanley.

En una entrevista para el programa "De primera mano" que se transmite por Imagen Televisión, Mario Bezares negó haberse mofado del asesinato de Francisco Jorge Stanley Albaitero.

Yo me burlé de mí mismo, de una situación que yo pasé ese día del asesinato, se me hace muy agresivo que digan que me burlo del asesinato de mi amigo.

"Es una situación que a mí me pasó, que se manejó, que me quedé en el baño mientras lo ejecutaban y no es cierto, fue una situación que los dos entramos al baño, él sale primero y yo me quedo, porque no somos robots para terminar al mismo tiempo, y es cuando sucede todo esto (el asesinato), y es cuando se viene ese chiste que todo mundo utiliza".

Asimismo, Mario Bezares, quien trabajó por muchos años con Paco Stanley, dejó muy en claro que no le da importancia a los cometarios de los haters.

"Hoy en día los haters y las personas están demasiado susceptibles. Esas son las controversias de redes sociales, son cosas que la gente automáticamente toma para bien o para mal, me valen 'gorro' las opiniones porque sé quién soy, mi familia sabe quiénes somos y por eso nos atrevemos a jugar con esa situación. Sí fue una cuestión desagradable, pero después de 23 años rompes con esa catarsis de decir: 'voy a cotorrear conmigo mismo'".