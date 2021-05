"Se me hizo fácil": Lupita D'Alessio revela a Yordi Rosado que consumió droga con su hijo Jorge

México. La cantante Lupita D'Alessio comparte en entrevista con Yordi Rosado que en su etapa de adicciones vivió cosas inimaginables, como el consumir droga junto a su hijo Jorge, algo que jamás imaginó, pero sucedió.

Lupita, cantante de éxitos musicales como Se vende esta casa y Acariciame, habla de su vida privada y confiesa que su adicción a las drogas ya forma parte de su pasado, y hoy en día es una señora feliz en toda la extensión de la palabra.

El día en que consumió droga con su hijo Jorge la dejó marcada para siempre, ya que él terminó convulsionándose, recuerda la llamada "Leona Dormida".

Con Jorge llegué a consumir droga en alguna fiesta, creo que me pasé de confianza con él, se me hizo fácil y creo que él como no sabía, pues me llamaron corriendo, me dijeron que Jorge estaba mal y estaba en convulsiones”.