"Se me murió", al bordeo del llanto, Franco Escamilla recuerda a su padre fallecido (VIDEO)

México. El comediante mexicano Franco Escamilla recuerda a su padre fallecido al borde del llanto, en pleno show, además habla sobre la oportunidad de reconciliarse con familiares.

El papá de Franco Escamilla murió de un infarto el pasado 24 de septiembre de 2021 y durante uno de sus recientes shows recordó que pudo hablar un día con él, justo cuando se encontraba tomando terapia por ansiedad y depresión.

En Twitter, Escamilla comparte una rutina en la que habla de cómo fue su relación con su papá, esto en el marco de la celebración del Día del Padre, además invita al público a estar bien con sus familiares y amigos.

"Nos la estábamos pasando bien, hasta que un 24 de septiembre, su corazón ya no pudo más y se me murió. Se los juro mis hermanos, fue como perderlo por tercera vez, por que lo perdí cuando era niño, cuando supe que no era lo que él quería", dice Escamilla.

Franco le hace una petición especial a su público: le pide que no guarde rencor y perdone, puesto que es el camino a seguir para estar bien consigo mismo y con los demás.

"Yo no sé con quienes estén peleados mis hermanos, no me importa. Se los digo de corazón, no vale la pena. Yo me aventé casi 10 años y no dejo de decirme todos los días: '¿Qué me costaba hablarle y juntarme todos los días con él?'.

Franco confiesa que pasó unos veinte años sin llevar una buena relación con su papá y ahora daría lo que fuera para volver a hablar con él, dice: "me arrepiento, era 'pedote', pero nunca me dejó sin comer...".

Franco Escamilla reconoce que su papá hizo lo que estuvo a su alcance para que su vida fuera poquito mejor que la de él, pero eso lo comprendió "demasiado tarde", y se arrepiente también de ello.

Te recomendamos leer:

Además el famoso youtuber añade que su papá cambió mucho en su forma de ser en los últimos años de su vida y todo fue para bien con él y el resto de su familia.