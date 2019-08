Se me pasaron las copas: Christian Nodal

A su corta edad, Christian Nodal ya aprendió que no debe mezclar el alcohol con el trabajo.

Hace unas semanas, el cantante vivió un momento bochornoso durante su concierto en Costa Rica, pues salió al escenario con varios tragos encima.

"Soy un ser humano y pues se me pasaron las copas, cosa que nunca me había sucedido. Tengo 20 años. Soy un joven que está aprendiendo y esto me ayudará justo a entender que no debo de hacerlo.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

"Uno con la emoción quiere celebrar y hoy entendimos que esa (el alcoholizarse) no es la manera", afirmó Nodal en entrevista a su llegada a la Ciudad de México.

De acuerdo con el intérprete, la emoción de ver a 15 mil personas en un país ajeno al suyo lo hizo emocionarse, incluso sentir algunos momentos de nerviosismo, por lo que recurrió al alcohol. Aclaró que no volverá a ofrecer un show en esas condiciones.

"Le doy gracias a Dios, el estar cerca de mi familia, de mi equipo de trabajo.

"Yo soy un muchacho que hace música y no hay más allá de eso, por eso trabajo mucho para estar en donde estoy", sostuvo.

El mexicano comentó que próximamente lanzará los videoclips de las colaboraciones con Piso 21 y Sebastián Yatra, respectivamente.