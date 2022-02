"Se me puso la piel chinita", Alex Fernández dice que su abuelo Vicente Fernández se comunicó con él

En una reciente entrevista que el cantante Alex Fernández tuvo para el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, fue cuestionado si su abuelo Vicente Fernández, quien falleció en diciembre pasado, se ha manifestado de alguna manera.

El primogénito de Alejandro Fernández, "El Potrillo", uno de los hijos que tuvo en su matrimonio con América Guinart, contó algo curioso que sucedió durante el funeral de su abuelo, el cual se llevó a cabo en su Rancho Los Tres Potrillos, que por muchos años fue hogar, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México.

"Algo raro me pasó cuando estaba su ataúd y estábamos toda la familia, nos dieron la oblea y empecé a rezar, empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que pudiera disfrutar de esta aventura conmigo hasta donde él quisiera y le dije: 'dame una señal si me estás escuchando'".

Posteriormente, a Alex Fernández le dio un calambre en un dedo de una de sus manos, lo que interpretó como manifestación de su abuelo "El Charro de Huentitán".

Me dio un calambre en el dedo (se le dobló) y es el dedo con el que dices sí (en señal), se me puso la piel chinita.

¿Qué le pasó a Vicente Fernández?

El intérprete de temas como "El Rey", "Acá entre nos", "Por tu maldito amor", "Mujeres divinas" y muchas más, sufrió en agosto pasado una caída desde su altura en su hogar en el Rancho Los Tres Potrillos, por lo que fue llevado al Hospital Country 2000 en Guadalajara, y sometido a una cirugía por lesión en una cervical.

Luego de unos estudios, los médicos le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios, lo que le ocasionó otros problemas de salud, permaneciendo más de cuatro meses en el hospital.

Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años de edad, a causa de una falla multiorgánica por el Síndrome de Guillain-Barré; fue sepultado en su Rancho Los Tres Potrillos.

Su nieto Alex Fernández, expresó en sus redes sociales en aquel triste día, no tener las suficientes palabras para describir lo que estaba sintiendo.

"Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mí, te amo como no te imaginas, siempre te voy a extrañar, ahora vives en mi corazón, estoy seguro de que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme".