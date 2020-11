Se operan "Las Perdidas" y así lucen tras las dolorosas cirugías; causaron revuelo en Internet

México.- Transcurrían los primeros meses del 2017 cuando de pronto aparecieron "Las Perdidas", un par de chicas trans que se volvió viral en Internet luego de compartir en redes sociales un video donde aparecen ambas en un lugar inhóspito, asegurando que fueron olvidadas por sus acompañantes. Su gran sentido del humor y sobre todo su capacidad para improvisar cosas realmente graciosas, las convirtió en toda una sensación, incluso hoy, cuatro años después siguen cosechando fama.

Ejemplo de esto es que desde el día de ayer todas las plataformas de Internet se inundaron de fotografías y videos de ellas, pues resulta que se sometieron a varias cirugías plásticas para lucir más bellas. Hace algunas semanas, Kimberly, quien se sumó tiempo después al dúo de influencers y que consiguió rápidamente el cariño de los seguidores por su gran humildad, explicó que tanto ella como Wendy serían sometidas a una serie de operaciones por parte del Dr. Randall Herrera y el Dr. Christian Ávila.

La primer valiente fue Kimberly ya que su operación se programó para las 10 de la mañana, ella compartió en sus historias de Instagram todo el desarrollo de sus intervenciones. De acuerdo a lo que comunicó, se realizó una rinoplastia, una bichectomia y una lipopapada, operaciones que juntas podrían superar fácilmente los 50 mil pesos.

Por su parte el Dr. Randall Herrera, se encargó de compartir otro momento únicos dentro de la clínica, uno de ellos fue cuando Wendy le llamó a Kimberly para desearle lo mejor durante su intervención, mostrando como siempre su relación de mejores amigas de la cual nadie tiene dudas, esto desde luego que generó miles de reacciones y comentarios por parte de los fans. "échale muchas ganas no pasa nada, cuando menos lo esperes ya vas a estar perrísima hermana", dijo Wendy mientras Kimberly se quedaba dormida poco a poco por los efectos de la anestesia.

Se me salieron las lágrimas, suerte a las dos, primero Dios todo saldrá bien, falta que la Wendy se eche pa´ tras. "La amistad es el sentimiento más chin%$ el incondicional las queremos nenas. Oh wow hasta las lagrimas se. Me salieron". Deseo que esto pase rapidísimo y que llegue el tiempo de estar bromeando sobre este día tan significativo para los que somos seguidores de estas chicas locas que tanto adoro. Gracias Randall. Y a todo el equipo. Bendiciones. Wooow que emoción, mucha suerte, que haya amor en sus manos para que la cirugía salga bien", fueron algunos comentarios de los usuarios.