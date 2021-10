México.- Para Lyn May no fue fácil acudir a las operaciones para lucir "mucho más bella", pues un procedimiento erróneo le arruinó el rostro y la marcó para siempre, sin embargo, con el paso de los años esta pesadilla ha ido desapareciendo gracias a las nuevas alternativas.

En los últimos años, la vedette mexicana de ascendencia asiática ha logrado cambiar su aspecto a uno mucho más fino y apreciable, pero ahora ha dejado a todos boquiabiertos al ver el gran cambio que ha presumido, por lo que creen que se operó recientemente.

Aunque Lyn May no ha hablado sobre algún tratamiento estético reciente, la vedette luce completamente diferente y de un aspecto totalmente juvenil, lo que sus seguidores le aplauden y los elogios no se han hecho esperar ni un poco.

Hace unos momentos sorprendió la famosa al publicar un par de fotografías con un nuevo look y una apariencia rejuvenecida, desatando los mejores comentarios de parte de sus seguidores que siempre están ahí para darle ánimos y hacerla lucir mejor.

¿Se operó? Aparece Lyn May luciendo un rostro completamente rejuvenecido

Con una larga cabellera rosa y un body de cabaret, Lyn May flechó a muchos, luciendo un maquillaje juvenil, pero una apariencia completamente a la que recientemente lució, sin embargo, se desconoce si se sometió a algún tratamiento para lograrlo.

"Se ve muy bonita", "Wow. Que diferente se ve", "yo creo que se operó se ve muy joven", "que se hizo, parece otra", fueron algunos de los comentarios que hicieron en la publicación, pero Lyn May no ha respondido ninguno. Será cuestión de tiempo para que hable al respecto, pues los medios de comunicación no perderán la oportunidad de cuestionarle.