"Sé perfectamente quién es mi mamá", Sofía Castro sobre nuevas investigaciones contra Angélica Rivera

En julio pasado, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rastreó las cuentas de la protagonista de telenovelas Angélica Rivera, ex Primera Dama de México, como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre las operaciones y situación patrimonial de su ex esposo, el ex Presidente de México Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a documentos de la investigación, a los cuales tuvo acceso el diario Reforma, Angélica Rivera hizo manejos millonarios mediante unas tarjetas de crédito, cuando estuvo casada con Enrique Peña Nieto.

Supuestamente, "La Gaviota" y unos de sus familiares directos, entre ellos su hermana Adriana, utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express, con las que acumularon retiros y pagos por 112.5 millones de pesos de 2013 a 2019. En una de estas tarjetas, Angélica Rivera habría consumido 10.4 millones de pesos del 2013 a 2017.

Durante un encuentro con unos reporteros de espectáculos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Sofía Castro fue cuestionada sobre las nuevas investigaciones en contra de su mamá Angélica Rivera. La joven actriz resaltó saber quién era su progenitora.

No voy a hablar al respecto, porque es algo que no me incumbe, no es cierto, eso ya pasó, mi mamá está tranquila, yo sé perfectamente quién es mi mamá, entonces, también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema.

Asimismo, Sofía Castro (una de las hijas que tuvo "La Gaviota" con el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro), señaló que prefiere no hablar de temas de una etapa de su vida que ya pasó.

"Nosotros sabemos perfectamente quienes somos, prefiero mantenerme muy al margen de notas que han salido desde hace muchísimo tiempo, de una etapa de mi vida que ya pasó, que fue muy bonita, que ya pasó".

Recordemos que durante el sexenio de su entonces esposo, Enrique Peña Nieto, surgió uno de los grandes escándalos de esa administración: la casa blanca.

Tras una investigación por parte del equipo de la periodista mexicana Carmen Aristegui, se dio a conocer la compra de una mansión de siete millones de dólares por parte de Angélica Rivera, a una compañía de Grupo Higa, una empresa con contratos de obra pública durante la etapa de EPN como gobernador del Estado de México, entre 2005 y 2011.

Angélica Rivera, a través de un video, explicó que había adquirido la casa, con el patrimonio obtenido por su carrera de 25 años como actriz en Televisa. Tanto ella como Enrique Peña Nieto, perdieron mucha credibilidad.