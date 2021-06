"Se pidió una disculpa": Pablo Montero aclara si Segob lo sancionará por error en el Himno Nacional

Tras una polémica en su interpretación del Himno Nacional Mexicano, por un error en la letra en televisión en vivo, Pablo Montero se había puesto en contacto con la Secretaría de Gobernación para pedir disculpas.

El escándalo en el que el cantante y actor se vio envuelto generó múltiples especulaciones de que podría ser multado por una gran cantidad de dinero por la modificación al Himno Nacional. La Segob había indicado que determinarían el caso, sin descartar una sanción a Pablo Montero.

Tras cerca de un mes del error, Pablo Montero rompió finalmente el silencio, aclarando cómo es actualmente su situación frente a Gobernación.

En el pasado, pocos días después del hecho, Pablo Montero emitió una disculpa pública en sus redes sociales, afirmando tener un profundo respeto a la historia de su país. En entrevista con la periodista Maxine Woodside, el cantante declaró que lo mismo hizo frente a la Segob.

Si bien en esta ocasión su interpretación causó revuelo, no es la primera vez que Pablo Montero canta el himno en un evento público, y en ocasiones anteriores no había tenido errores como el de ahora.

“Llevo 20 años cantándolo. Desde la Fórmula 1 fue la primera vez que lo canté en Monterrey y a partir de ahí lo he cantado en un juego de la selección contra Corea y he cantado en las finales de Santos”, afirmó.

En el caso de otros famosos, sus errores en el Himno Nacional les ha traído escándalos que los han perseguido durante años. Sin embargo, Pablo Montero reveló que si le dan otra oportunidad de cantarlo, lo hará con mucho gusto:

“Somos humanos, te puedes equivocar. Cuando es acapella y todos están viéndote y no tienes una música atrás, siempre lo he cantado acapella, me gusta cantarlo así y así voy a seguir haciéndolo. Pasó esto, viene y seguirá habiendo eventos y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé salud”.