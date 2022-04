"Se puso furibundo", la supuesta reacción de Pepe Aguilar al romance de su hija Ángela y Gussy Lau

La cantante Ángela Aguilar, conocida como "La princesa de la música mexicana", ha acaparado los titulares de la prensa de espectáculos, solo que en esta ocasión no por el lanzamiento de una nueva canción, un nuevo look o alguna nominación para un premio, sino por su relación amorosa con el compositor Gussy Lau, 15 años mayor que ella, autor de su éxito "Ahí donde me ven", incluido en su álbum "Mexicana Enamorada".

El también cantante Gussy Lau, cuyo nombre verdadero es René Humberto Lau Ibarra y originario de Mocorito, estado de Sinaloa, México, confesó que estaba saliendo con Ángela Aguilar desde mediados de febrero pasado y que Pepe Aguilar, estaba de acuerdo con esta relación.

Cabe mencionar, que dicha relación salió a la luz pública, luego de que el mismo Gussy Lau, publicara un video junto a la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar en su close friends, una función de Instagram que permite a los usuarios compartir sus historias, con un grupo más reducido de personas. "Alguien se lo enseña a alguien, ese alguien a otro, se hace viral", expresó el ganador del Latín Grammy durante una charla con Chamonic.

Sin embargo, en el programa "Chisme no like", sus conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain dieron a conocer información muy distinta a la que compartió el compositor sinaloense, de 33 años de edad.

Supuestamente, el romance de Ángela Aguilar y Gussy Lau comenzó cuando ella era aún menor de edad, antes de cumplir los 18. Asimismo, se dijo que Pepe Aguilar se habría puesto furioso cuando se enteró y trató de separarlos.

"Tenemos información y les podemos decir que cuando él se da cuenta de que ellos dos tenían un romance, fue precisamente en Las Vegas el 18 de noviembre, imagínense ustedes, cuando él se entera, se pone furibundo y los separa", manifestó Elisa Beristain, esposa del programador de radio y productor discográfico Pepe Garza.

Al parecer, ante la prohibición de su papá sobre la relación, Ángela y Gussy "se escapaban para seguirse viendo".

Hasta el momento ni Pepe Aguilar ni René Humberto Lau, han comentado algo sobre esta situación. Quien si lo hizo fue la intérprete de temas como "En realidad" y "La llorona". Mediante un video que publicó en sus redes sociales, manifestó sentirse triste y defraudada, ya que esto era parte de su vida privada: "me duele el alma, han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran".

Ángela Aguilar dejó entrever sentirse traicionada por Gussy Lau, por haber publicado el video antes mencionado, cuando habían acordado mantener su relación en privado. "Me duele confiar en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma, me duele un poco al corazón ahorita, pero sé quien soy y les agradezco".