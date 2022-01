¿Se puso o quitó algo? Novia de Santa Fe Klan confiesa tratamiento estético

México. Maya Nazor, la novia de Santa Fe Klan, asombra en redes sociales con su aspecto físico y a través de una conversación que tiene con sus fans en YouTube les confiesa si se hizo algo para verse mejor físicamente.

Maya Nazor hizo una dinámica de preguntas y respuestas y tras interrogante de un seguidor respecto a si se hizo algo, ella contesta con la verdad y dice en qué consiste su secreto para verse increíble.

Maya se sincera y menciona que no se ha sometido a ninguna cirugía hasta ahora para lucir bella, sino que únicamente recurre a sus rituales de belleza, sobre todo por las noches.

“Todas las noches me desmaquillo y lavo la cara y todas las mañanas después de lavarme la cara me pongo bloqueador, antes de maquillarme o de cualquier cosa."

Maya Nazor junto a su novio Santa Fe Klan. Foto de Instagram

De esa manera es como Maya consigue tener un cutis impecable y lucir como una muñeca de porcelana. "Eso a mí me ha ayudado bastante, pero llevo poco haciendo una rutina”, explica.

Y ante la insistencia de otro seguidor sobre si se ha operado algo, la guapa modelo contesta que acaba de visitar a su dentista para que le haga un "tratamiento en los dientes", únicamente eso.

Maya también revela que no vive obsesionada con su aspecto físico, se acepta tal y como es y hasta ahora no ha sentido la necesidad de operarse, aunque no descarta si dentro de unos años lo contemple.

Acerca de su relación con Santa Fe Klan, Maya expone que ambos se llevan muy bien, él ha sabido conquistarla cada día y la comunicación y el amor que se tienen han sido elementos clave en ambos para que estén juntos como pareja.